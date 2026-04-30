OneNote Copilot legge tabelle e immagini oltre al testo

Fino a questo momento Copilot su OneNote prendeva in considerazione soltanto il testo. Elementi come tabelle, immagini, tag e checklist erano di fatto ignorati. Anche con pagine piene di dati, foto e liste strutturate, l’assistente AI di Microsoft si affidava esclusivamente al contenuto scritto.

Ma il gigante di Redmond ha finalmente corretto il tiro. Ora Copilot su OneNote comprende tabelle, immagini e tag, usando tutto il contenuto della pagina come contesto per le risposte.

Copilot in OneNote ora capisce tabelle, immagini e tag: cosa cambia in pratica

Non si deve fare nulla di diverso. È un cambiamento lato server, Copilot inizia automaticamente a contestualizzare le risposte usando tutto il contenuto presente nella pagina di OneNote, non solo il testo. Se si ha una pagina con un itinerario di viaggio che include tabelle di voli, checklist di cose da portare e foto dei posti, si può chiedere a Copilot se si è dimenticato qualcosa, e l’AI ragionerà su tabelle, checklist e immagini, non solo sul testo.

L’interazione diventa quindi più naturale, non si deve più riformulare le domande per compensare il fatto che Copilot non vedeva metà del contenuto.

Disponibilità

Serve un abbonamento Microsoft 365 Copilot Basic o Premium. Le versioni minime: OneNote su Windows dalla versione 2601 (Build 19628.20128), su Mac e iOS dalla versione 16.106 (Build 26020821).

Microsoft sta integrando Copilot in OneNote un pezzo alla volta dal 2023, e ogni aggiornamento chiude un gap tra ciò che l’utente si aspetta e ciò che l’AI effettivamente può fare.