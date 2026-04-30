Amazon Quick: nuova app desktop per l'assistente AI

Insieme all’accordo sottoscritto con OpenAI, AWS ha annunciato la nuova app desktop di Amazon Quick, un assistente AI che permette di eseguire diverse attività lavorative sfruttando app e file presenti sul computer. Si tratta in pratica del concorrente di Claude Cowork e Copilot Cowork. L’uso del cloud AWS per i servizi AI è aumentato negli ultimi mesi, come dimostrano i risultati finanziari del primo trimestre.

Amazon Quick per Windows e macOS: principali funzionalità

Amazon Quick è disponibile dall’inizio di ottobre 2025 tramite interfaccia web. È un assistente AI che consente di eseguire le attività lavorative in maniera più efficiente evitando di passare da un’app all’altra. La nuova versione per Windows e macOS aggiunge specifiche capacità non disponibili tramite browser, come l’accesso diretto ai file locali, l’uso delle app installate (mediante connettori) e la visualizzazione delle notifiche.

Amazon Quick per desktop consente di leggere e lavorare con i file senza caricarli, ricevere notifiche quando le azioni, i conflitti di calendario o i messaggi richiedono attenzione e automatizzare attività basate su browser e applicazioni desktop. Quick crea un grafo di conoscenza personale (persone, progetti, relazioni), arricchendo il contesto nel tempo.

Sfruttando il Model Context Protocol (MCP), Quick può accedere a servizi esterni, tra cui Google Workspace, Zoom, Microsoft 365, Salesforce e Slack. Quick può inoltre automatizzare i flussi di lavoro basati su browser e usare tool per sviluppatori come Kiro CLI e Claude Code.

L’app desktop è disponibile in anteprima a tutti gli abbonati Quick negli Stati Uniti. Nei prossimi mesi dovrebbe arrivare anche in Europa. Può essere scaricata da questa pagina. Amazon ha introdotto anche nuove funzionalità, tra cui la creazione di app personalizzate e la generazione di asset (documenti, presentazioni, infografiche, immagini) direttamente nell’interfaccia della chat.