Google TV aggiunge Nano Banana e Veo: l'AI sbarca in salotto

Fai indossare a mio padre un vestito ridicolo. Fai fare il moonwalk a mio nonno nello spazio. Sono i prompt che Google suggerisce per le nuove funzionalità AI di Google TV. Big G vuole trasformare il televisore in un’esperienza generativa condivisa da usare con famiglia e amici, ridendo sul divano mentre l’AI trasforma le proprie foto in scene assurde.

Google ha appena annunciato una nuova ondata di funzionalità Gemini per Google TV che porta la generazione di immagini e video direttamente sul grande schermo.

Nano Banana e Veo sulla TV

Nella scheda Gemini di Google TV, un pulsante “Create” dà accesso a Nano Banana (generazione e modifica immagini) e Veo (generazione video). Con Nano Banana, è possibile trasformare le foto usando prompt vocali: cambiare l’outfit di qualcuno, modificare lo sfondo, generare scene completamente nuove. Con Veo, si possono creare clip da zero o animare immagini fisse descrivendo uno scenario.

Google classifica queste funzionalità come intrattenimento da salotto, giochi creativi da provare in compagnia. Il primo roll out è sui televisori TCL con Gemini negli USA, con supporto per altri dispositivi in arrivo.

Google Foto potenziato con Gemini

Google Foto su Google TV riceve la ricerca di Gemini. Vuol dire che è possibile cercare ricordi specifici a voce, ad esempio mostrami le foto del compleanno di Sara , e i risultati appaiono in un formato navigabile, con visualizzazione a schermo intero e avvio slideshow. La funzione Remix applica stili artistici alle foto: acquerello, pittura a olio, e altri filtri generativi.

Dynamic Slideshows aggiunge layout animati, cornici e trattamenti colore a qualsiasi album Google Foto, trasformandolo in uno screensaver per quando la TV è inattiva. Questa funzione è disponibile a livello globale, non solo negli USA.

Gli Short di YouTube nella homepage

Una sezione dedicata agli Short di YouTube apparirà presto nella homepage di Google TV con contenuti personalizzati. Google lascia intendere che potrebbe accogliere anche altre piattaforme, come TikTok e Instagram.

È interessante notare che YouTube ha appena introdotto l’opzione per nascondere gli Short su mobile, segno di una domanda mista tra gli utenti. Google scommette che sul grande schermo il formato funzioni meglio: video brevi come riempitivo tra un contenuto lungo e l’altro, non come spirale infinita di scorrimento.