Gli Short di YouTube arrivano nella homepage di Google TV

I video verticali sbarcano sulla TV. Google TV avrà presto uno spazio dedicato agli Short di YouTube direttamente nella homepage, un feed personalizzato di video brevi senza aprire l’APP. Per ora mostra solo gli Short di YouTube, ma Google ha lasciato intendere che servizi simili come TikTok e Instagram potrebbero essere supportati in futuro. Il roll out è previsto negli USA durante l’estate.

Google TV aggiunge il feed degli Short di YouTube nella homepage

È il riconoscimento che i video verticali brevi sono diventati un formato cos dominante, che Google vuole mostrarli nella schermata principale della TV, senza passare da un’app. Se arrivassero anche TikTok e i Reel di Instagram, Google TV diventerebbe un aggregatore di short video da tutte le piattaforme, qualcosa che nessun altro sistema TV offre.

Per i creator di Short, è visibilità aggiuntiva su milioni di schermi grandi. Per gli spettatori, è un modo per cadere nel vortice dei video brevi anche dal divano, come se non bastassero già il telefono e il tablet…

Le altre novità Google TV

L’annuncio arriva insieme ad altre aggiunte. La scheda Gemini su Google TV supporta ora Nano Banana (il generatore di immagini di Google) e il generatore video Veo, è possibile creare immagini e video con l’AI direttamente dalla TV.

Google Foto su Google TV riceve funzionalità di ricerca vocale (es. mostrami le foto del viaggio in Grecia ) e Remix, che trasforma le foto in stili diversi, come acquerello, pittura a olio. Le funzionalità Gemini sono limitate ai dispositivi compatibili negli USA per ora.

Una novità disponibile globalmente invece: Dynamic Slideshow, che permette di impostare qualsiasi album di Google Foto come screensaver quando la TV è inattiva.