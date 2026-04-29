Firefox 150.0.1 corregge vulnerabilità critiche e non solo

Pochi giorni dopo il rilascio di Firefox 150, Mozilla pubblica la prima patch di manutenzione con correzioni importanti: una vulnerabilità critica, cinque ad alta gravità, e il bug che impediva a Facebook di caricarsi per chi usa Bitdefender. Ma la novità più interessante non è la correzione, è l’aumento delle maschere email di Firefox Relay, che passano da 5 a 50 per gli utenti gratuiti.

Le correzioni di sicurezza di Firefox 150.0.1

Firefox 150.0.1 include patch per sei vulnerabilità legate alla memoria. Una è classificata come critica, cinque come ad alta gravità. Non è un update da rimandare, meglio aggiornare adesso.

I bug risolti

Facebook e altri siti non si caricavano correttamente per gli utenti con Bitdefender installato: il problema è stato corretto. Il prompt di geolocalizzazione compariva di nuovo dopo essere stato rifiutato, risolto. Alcuni menu a tendina si aprivano mostrando tutti gli elementi insieme: anomalia risolta. I bordi e i contorni di alcuni elementi scomparivano usando lo zoom con il tocco o lo smart zoom su macOS e Windows: difetto eliminato. Le schede, infine, non venivano aggiunte ad alcuni gruppi salvati in precedenza: anche questo malfunzionamento è stato sistemato.

Firefox Relay: 50 maschere gratis

Firefox Relay, il servizio che genera indirizzi email usa e getta per proteggere il proprio indirizzo reale, passa da 5 a 50 maschere email per gli utenti gratuiti. Se si usa Relay per registrarsi su siti di cui non ci si fida, per le newsletter da silenziare, o per qualsiasi contesto dove si preferisce non dare il proprio indirizzo reale, avere 50 maschere invece di 5 cambia l’utilità del servizio. Gli abbonati a pagamento (0,99 $/mese annuale o 1,99 $/mese) continuano ad avere maschere illimitate.