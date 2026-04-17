Microsoft: un milione di dollari e una Mercedes a chi usa Edge

Un milione di dollari in contanti o un’auto per chi usa Edge… È l’ultimo tentativo di Microsoft per convincere le persone a usare il proprio browser. Non con funzionalità migliori o prestazioni superiori, ma con un concorso a premi. Google e Opera l’hanno già detto: Microsoft sta corrompendo gli utenti per usare Edge. La critica evidentemente non ha fatto breccia.

Microsoft offre auto e contanti per convincere a usare Edge al posto di Chrome

Il premio principale è un milione di dollari. Ci sono anche Mercedes-AMG di lusso. Per aumentare le possibilità di vincere, si può visitare la pagina del concorso, condividere link personalizzati con amici e familiari, usare l’estensione Microsoft Rewards, riscattare premi Microsoft Rewards, usare le app Bing e Copilot su mobile, provare Bing Image Creator, Video Creator e Copilot Search.

E non è finita. È possibile anche abilitare i backup di OneDrive su Windows 10 e 11, impostare Edge come browser predefinito, visitare le pagine prodotto dei Copilot+ PC Lenovo e Acer, usare il Microsoft Store, scaricare app e giochi. L’elenco completo è molto più lungo.

Il concorso è aperto ai residenti degli Stati Uniti, alcuni Paesi europei, Canada e Messico.

Il banner che non se ne va

Il banner promozionale occupa uno spazio significativo sullo schermo e non scompare aprendo nuove schede, persiste su ogni pagina fino a quando non si chiude manualmente con la “x” o si posticipa. Si può disabilitare questa raccomandazione per una settimana o per sempre, ma non tutte le “raccomandazioni”, solo questa specifica.

Microsoft le chiama “raccomandazioni.” Il resto del mondo le chiamerebbe pubblicità invasive all’interno di un browser che è già installato sul computer.

Dalla disperazione alla corruzione

Nel 2021, Microsoft ha definito Chrome un browser “così 2008.” Ha bloccato hack del registro per cambiare le app predefinite. Ha spinto Edge all’avvio automatico di Windows. Ha mostrato pop-up anti-Chrome nella ricerca di Windows. Adesso offre un milione di dollari e auto di lusso.

Microsoft non riesce a convincere gli utenti a scegliere Edge per i suoi meriti. L’83% del mercato browser desktop appartiene a Chrome, una quota che non si è mai mossa significativamente nonostante anni di tattiche aggressive. E se nemmeno un milione di dollari in contanti funziona, forse il messaggio è che gli utenti non vogliono Edge.