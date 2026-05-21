 Mozilla mostra il nuovo design Nova di Firefox
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Mozilla mostra il nuovo design Nova di Firefox

Mozilla ha svelato il nuovo design Nova che cambia l'estetica dell'interfaccia (icone, colori, forme) e migliora l'accesso alle funzionalità principali.
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Mozilla ha svelato il nuovo design Nova che cambia l'estetica dell'interfaccia (icone, colori, forme) e migliora l'accesso alle funzionalità principali.
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Le prime indiscrezioni risalgono al mese di marzo. Un piccolo “antipasto” è incluso nella versione 151. Mozilla ha ora ufficialmente mostrato il nuovo design Nova di Firefox. Sarò disponibile per tutti entro fine anno su Windows, macOS, Linux, Android e iOS, ma può essere già testato in anteprima.

Prestazioni, personalizzazione e privacy

Internamente all’azienda viene chiamato Project Nova. Il nome indica una novità o un rinnovamento, non una sostituzione. Cambierà dunque l’estetica dell’interfaccia (che verrà apprezzata o criticata, come già successo in passato), mentre saranno ancora disponibili le funzionalità attuali, tra cui quelle che garantiscono la privacy durante la navigazione.

Mozilla ha quindi aggiornato la pagina delle impostazioni per consentire agli utenti di individuare facilmente le opzioni relative a protezione antitracciamento, VPN e navigazione privata/anonima.

Firefox Nova impostazioni

Il nuovo design semplifica anche l’accesso a funzionalità pensate per migliorare la produttività, come gruppi di schede, schede verticali e split view (schermo diviso in italiano). A grande richiesta, Mozilla ha ripristinato la modalità compatta (oggi ci sono solo quelle normale e touch) che riduce la dimensione degli elementi dell’interfaccia.

Firefox Nova modalità compatta

Firefox avrà schede con una sfumatura che mette in risalto quella attiva, componenti (menu, pannelli, impostazioni, controlli) più arrotondati, icone più pulite e riconoscibili, spaziatura riequilibrata in tutta l’interfaccia e palette di colori rinnovata.

Firefox Nova icone colori

Il design aggiornato è maggiormente visibile su desktop, ma verrà esteso anche alle versioni mobile. Ci saranno diverse opzioni di personalizzazione (temi, sfondi) e altre potrebbero essere aggiunte in seguito, tra cui le forme degli elementi dell’interfaccia.

È possibile testare il nuovo design installando una versione Nightly e attivando la voce “browser.nova.enabled” in about:config. La stessa voce è presente in Firefox 151, ma le modifiche estetiche sono minime.

Fonte: Mozilla

Pubblicato il 21 mag 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
21 mag 2026
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