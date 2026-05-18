Microsoft Edge rimuove Raccolte e lista app dalla barra laterale

Microsoft sta eliminando da Edge due funzionalità che i suoi utenti più fedeli usano quotidianamente, le Raccolte (Collections) e la lista app nella barra laterale, mentre “salva” Copilot, che gli stessi utenti non hanno chiesto e non possono rimuovere. Un approccio discutibile, che fa perdere la pazienza anche a chi ha scelto Edge per convinzione, non per inerzia.

Le Raccolte su Edge: utili per tutti, essenziali per i neurodivergenti

Le Raccolte permettevano di organizzare link, note e idee in un unico posto dentro Edge, con miniature visive che rendevano la navigazione immediata. Microsoft le sta eliminando, e suggerisce i Preferiti come alternativa. Gli utenti rispondono che i Preferiti non sono un sostituto, sono una lista di link senza contesto visivo, dove tutto si confonde.

Il feedback più importante arriva dagli utenti neurodivergenti. Alcune persone autistiche hanno scritto sul portale feedback che le Raccolte erano uno strumento essenziale per navigare velocemente grazie alle miniature, e che passare ai Preferiti richiederebbe settimane di adattamento.

La barra laterale: il vantaggio che Edge aveva sugli altri

La lista app nella barra laterale, la funzione che permetteva di accedere rapidamente ad app usate frequentemente senza aprire nuove schede, è la prossima vittima. Microsoft dice che serve a “semplificare Edge.” Ma stranamente, la semplificazione non riguarda Copilot, che la maggior parte degli utenti detesta.

Gli utenti trovano particolarmente irritante che una funzionalità utile e stabile venga ritirata in nome della semplificazione mentre Copilot, uno strumento controverso, invasivo, con il pulsante fluttuante che si piazza sopra i dati su Excel, sia invece intoccabile. Secondo molti utenti la barra laterale è probabilmente la scelta migliore e dà a Edge un vantaggio sugli altri browser. Rimuoverla rischia di spingere anche gli utenti più fedeli verso browser alternativi.

Microsoft ha tentato di scaglionare i ritiri per ridurre l’impatto, ma il feedback mostra che le funzionalità sono perfettamente funzionanti e usate. Nel frattempo, Copilot continua a guadagnare spazio nell’interfaccia, spesso senza possibilità di essere rimosso. Il messaggio che passa è chiaro: le priorità dell’azienda non coincidono più con quelle degli utenti.

Edge ha un problema di identità. Ha un piccolo ma appassionato gruppo di fan che lo usa per funzionalità specifiche. Microsoft sta rimuovendo le ragioni per cui quelle persone hanno scelto Edge, e le sta sostituendo con Copilot che non hanno chiesto. Se l’obiettivo è mandare anche gli ultimi fan verso Chrome, la strategia sta funzionando.