Microsoft Edge: nuove funzionalità AI su desktop e mobile

Microsoft ha annunciato nuove funzionalità AI per Edge su desktop e mobile. Ovviamente sono basate su Copilot. Ora è più integrato nel browser e consente di effettuare diverse azioni sulle schede aperte sfruttando la sua capacità di ragionamento. L’azienda di Redmond ha quindi eliminato la funzionalità Copilot Mode (interfaccia con box di input nella pagina Nuova scheda).

Funzionalità Copilot in dettaglio

Microsoft ha innanzitutto portato su mobile alcune esperienze Copilot già disponibili su desktop. Invece di passare da una scheda all’altra, l’utente può chiedere informazioni al chatbot su tutte le schede aperte. Copilot “leggerà” il contenuto e fornirà la risposta.

Journeys (disponibile solo negli Stati Uniti su mobile) permette invece di riprendere la precedente attività dal punto in cui era stata interrotta. Copilot fornirà riassunti e suggerimenti per i passi successivi, ad esempio su come pianificare un viaggio con il cane. Su desktop è ora accessibile in tutti i mercati con lingua inglese.

La funzionalità Vision and Voice consente di condividere lo schermo, descrivere a voce il contenuto e chiedere spiegazioni al chatbot. In pratica è come avere un secondo paio di occhi. Quando Copilot è attivo, l’utente vedrà chiari indicatori visivi che permettono di sapere quando interviene fornendo assistenza. Microsoft ha inoltre aggiornato la pagina Nuova scheda combinando chat, ricerca e navigazione.

L’utente può aggiungere le schede aperte e la cronologia di navigazione per ottenere risposte più complete. Sfruttando la memoria a lungo termine, Copilot utilizza anche le chat precedenti.

Sono state inoltre aggiunte funzionalità che migliorano la produttività. Study and Learn permette di trasformare un articolo web in una sessione di studio guidata o in un quiz interattivo.

Writing Assistant (disponibile solo negli Stati Uniti) aiuta invece l’utente nella scrittura di bozze. Può anche riscrivere il testo per maggiore chiarezza e cambiare il tono.

L’ultima funzionalità consente di trasformare le schede in podcast (solo in inglese). È necessario però un account Microsoft. C’è anche un limite massimo di utilizzo, maggiore per gli abbonati a Microsoft 365 Personal, Family e Premium.