Il prompt AI del pesce rosso per iniziare a pensare con semplicità

A volte la ricerca della produttività può trasformarsi in una forma particolarmente sofisticata di sovraccarico. Le giornate vengono pianificate nei minimi dettagli: blocchi orari, sistemi di priorità, metodi per prendere decisioni, prompt per organizzare idee e attività. Ogni aspetto della routine viene ottimizzato. Il problema è che, a un certo punto, una parte crescente del tempo non viene più usata per lavorare davvero, ma per gestire il sistema creato per lavorare meglio.

E il risultato? Il cervello è più rumoroso di prima, non più produttivo. Come una cucina con venti elettrodomestici accesi contemporaneamente, ognuno fa il suo lavoro, ma il frastuono è insopportabile.

A un certo punto, dopo l’ennesima settimana passata a ottimizzare il modo in cui si ottimizzano le cose, emerge un’intuizione… forse il problema non è che serve un sistema migliore. Forse serve meno rumore. Non più efficienza, più semplicità. Ed è qui che entra in scena il prompt del pesce rosso.

Perché pensare come un pesce rosso aiuta

Il prompt è volutamente strano, e funziona proprio per questo.

Prompt da provare: Ragiona come un pesce rosso. Non trascinare nel ragionamento vecchi errori, ansie o contesto inutile. Concentrati solo su ciò che conta adesso e proponi la soluzione più semplice e concreta.

In pratica si chiede all’AI di adottare un approccio che il cervello umano, carico di sensi di colpa, compiti irrisolti, residui di conversazioni passate e preoccupazioni sul futuro, fatica enormemente ad avere, concentrarsi esclusivamente sul presente, senza trascinarsi dietro tutto il resto.

Il pesce rosso non ha davvero una memoria di tre secondi, è perlopiù un mito. Ma culturalmente, rappresenta la semplicità e il vivere nel momento. E quella associazione è sufficiente per cambiare radicalmente il tono delle risposte dell’AI.

Il prompt del pesce rosso produce risposte più calme, più brevi e molto più realistiche. Risposte che sembrano un respiro profondo in mezzo al caos. La tendenza naturale, soprattutto nei momenti di stress, è catastrofizzare in tempo reale. Un problema presente si proietta nel futuro, un inconveniente diventa un presagio, una giornata storta diventa la prova che tutto sta andando nella direzione sbagliata. La mentalità del pesce rosso interrompe quella spirale prima che prenda velocità.

L’altro contesto in cui il prompt funziona sorprendentemente bene è la giornata lavorativa sovraccarica, troppe schede aperte, troppe idee in competizione, troppo poco tempo e la sensazione paralizzante di non sapere da dove cominciare.

Prompt da provare: Ragiona come un pesce rosso. Qual è la prossima cosa significativa che dovrei fare, invece di cercare di ottimizzare tutto?

La risposta è semplice: chiudere le schede che non servono, finire un paragrafo senza fermarsi a fare ricerche aggiuntive e mandare la bozza così com’è. Non perfezionare, inviare.

A volte la domanda più produttiva non è come posso essere più efficiente? ma cosa posso smettere di fare?. E il pesce rosso, nella sua beata inconsapevolezza di tutto ciò che è successo ieri e di tutto ciò che potrebbe succedere domani, è la metafora perfetta per quel tipo di pensiero.

Un uso inaspettato: il brainstorming senza giudizio

Oltre alle situazioni di stress, il prompt del pesce rosso è efficace nel brainstorming. Perché i pesci rossi, almeno nella nostra immaginazione, non si preoccupano di fare brutte figure.

Prompt da provare: Fingi di avere la sicurezza di un pesce rosso che dimentica istantaneamente le idee brutte. Aiutami a fare brainstorming liberamente senza giudicare le idee troppo presto.

Il risultato è diverso dalle sessioni di brainstorming tradizionali. Le risposte dell’AI diventano più giocose, più sperimentali, più disposte a lanciare idee strane senza accompagnarle da giustificazioni elaborate. E, ironia della sorte, alcune delle idee migliori emergono proprio dal rimuovere la pressione di sembrare brillanti al primo colpo.

È un meccanismo psicologico noto, la paura del giudizio uccide la creatività molto meglio della mancanza di ispirazione. Togliere quella paura, anche solo metaforicamente, attraverso un pesce rosso, libera un flusso di idee che altrimenti resterebbe bloccato.

Perché meno è davvero di più

La maggior parte dei consigli di produttività moderni presuppone che si abbia concentrazione da vendere, energia illimitata e un ambiente perfettamente controllato. La realtà è che la maggior parte delle persone lavora tra interruzioni costanti, livelli di energia altalenanti e un rumore di fondo che non si spegne mai.

In questo contesto, aggiungere un altro sistema, un altro metodo, un altro prompt strutturato in cinque fasi non è la soluzione, è altro rumore. Il prompt del pesce rosso fa l’opposto: toglie. Toglie il contesto non necessario, toglie il peso degli errori passati, toglie la pressione di ottimizzare ogni singolo momento della giornata.

Non è un prompt per ogni occasione. Per le decisioni complesse, per la pianificazione strategica, per l’analisi approfondita servono altri strumenti. Ma per quei momenti in cui il cervello è troppo pieno per funzionare, quando la paralisi viene dall’eccesso, non dalla mancanza, il pesce rosso è l’antidoto perfetto.

Prompt aggiuntivi con la stessa filosofia: Ho quattordici cose nella testa in questo momento. Ragiona come un pesce rosso e dimmi quale è l’unica che conta nei prossimi trenta minuti.

Sto complicando questa decisione. Semplificala come la vedrebbe un pesce rosso: qual è la scelta ovvia che sto ignorando?

Mi sto preoccupando di troppe cose contemporaneamente. Ragiona come un pesce rosso e aiutami a lasciar andare tutto ciò che non posso controllare adesso.

Viviamo in un’epoca in cui anche l’uso dell’intelligenza artificiale è diventato un’attività da ottimizzare. Prompt migliori, sistemi più efficienti, flussi di lavoro più elaborati, una corsa senza fine verso un’efficienza che produce più stanchezza di quanta ne risolva. Il prompt del pesce rosso è l’invito a fermarsi, a galleggiare per un momento e a ricordare che a volte la cosa più produttiva che si possa fare è smettere di cercare di essere produttivi.