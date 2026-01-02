Il prompt che migliora le risposte e funziona con qualsiasi AI

L’AI è bravissima a dare risposte, ma non sempre sono quelle giuste. Quante volte è capitato di riscrivere i prompt dopo aver ottenuto risposte piatte, vaghe o completamente sbagliate? Per molto tempo si è creduto che per ottenere risposte migliori servisse ripartire da zero, con prompt più dettagliati, più contestualizzati, più precisi. E invece no.

Un ricercatore di OpenAI ha menzionato casualmente durante un briefing che spesso riformula il prompt usando esattamente lo stesso input iniziale. Solo un piccolo aggiustamento. E la differenza è notevole.

Non sorprende che molti non ci pensino. Del resto, se non si ottiene la risposta desiderata la prima volta, perché si dovrebbe riprovare con lo stesso prompt? Sembra inutile. Ma esiste un prompt di follow-up che costringe praticamente qualsiasi chatbot a restare in carreggiata e fornire risposta più approfondite e utili. Non serve ricominciare da capo, anche se la prima risposta è fuori tema.

Il prompt di follow-up che trasforma le risposte mediocri dell’AI in oro

Dopo che l’AI ha fornito la sua prima risposta, basta replicare semplicemente con questo prompt:

È utile, ma quali presupposti stai dando per scontati qui, e cosa cambierebbe se uno di questi fosse sbagliato?

Tutto qui. Una sola frase. Con questa richiesta dopo la prima risposta, si otterrà un ragionamento decisamente migliore. Questo prompt costringe il modello a chiarire punti vaghi, aggiungere contesto mancante, proporre idee alternative, segnalare lacune logiche. La conversazione passa dal chatbot che dà una risposta automatica al chatbot che pensa insieme all’utente.

Molti cercano di migliorare i risultati aggiungendo dettagli al prompt originale, come Dammi più informazioni , Sii più specifico , Aggiungi esempi . Sebbene fornire più informazioni aiuti, questo prompt è più intelligente perché non chiede all’AI di produrre più contenuto. Chiede di ragionare meglio sul contenuto che ha già prodotto.

Esempi reali: prima e dopo il prompt

Vediamo come cambia concretamente la qualità delle risposte.

Esempio 1: Decisione di carriera

Prompt iniziale: Dovrei cambiare carriera e diventare chef?

La prima risposta dell’AI è una banale lista di pro e contro. Dopo il prompt di follow-up pone domande di chiarimento (es. Hai esperienza in cucina? ; Cosa intendi esattamente per ‘chef’: alta cucina, catering, cucina casalinga? ; Quali aspetti del tuo lavoro attuale trovi insoddisfacenti? ).

L’AI ridimensiona le aspettative romantiche della professione, con spunti di riflessione su obiettivi personali vs realtà dell’industria, e suggerisce passaggi intermedi prima di abbandonare la carriera attuale.

Esempio 2: Finanze personali

Esempio 2: Apprendimento di una nuova abilità

Prompt iniziale: Come posso imparare programmazione in tre mesi?

L’AI offre un piano generico di studio: settimane 1-4: Basi di Python; settimane 5-8: Progetti pratici, settimane 9-12: Portfolio e candidature Sembra un piano. Ma mancano tutti i dettagli che rendono un piano effettivamente attuabile.

Dopo il prompt di follow-up l’AI fornisce una versione realistica per chi lavora a tempo pieno (10-15 ore settimanali); fa domande su background attuale e obiettivo finale; avverte che tre mesi portano a un livello junior entry, non senior e suggerisce come massimizzare l’apprendimento avendo poco tempo.

Esempio 3: Gestione di un conflitto

Prompt iniziale: Come gestire un collega difficile al lavoro?

L’AI offre consigli standard su comunicazione, come parlare direttamente con la persona, non farsi prendere dalle emozioni, cercare il compromesso, ecc. Può avere senso, ma non tiene conto delle sfumature.

Dopo il prompt di follow-up l’AI suggerisce cosa fare se il collega ha più potere gerarchico, spiega come gestire una persona deliberatamente ostile e non semplicemente difficile, ecc.

Come usare questo prompt in diverse situazioni

Il principio funziona per qualsiasi tipo di richiesta dove la prima risposta sembra troppo superficiale o generica.

Per le decisioni importanti: Il prompt di follow-up forza a considerare fattori che potrebbero cambiare completamente il consiglio.

Per problemi complessi: Quando il problema ha molte variabili, la prima risposta dell’AI tende a semplificare troppo. Il follow-up la costringe a riconoscere la complessità.

Per creatività e brainstorming: Quando le prime idee sembrano ovvie o scontate, chiedere quali presupposti si stanno dando per scontati costringe a mettere in discussione il punto di partenza.

Per l’apprendimento: Quando si studia un concetto complesso, spesso la difficoltà nasce da ciò che viene dato per scontato. Usare questo tipo di prompt serve proprio a questo, a far emergere le conoscenze di base che l’AI presume si abbiano già.

Variazioni del prompt per contesti specifici

Il prompt base funziona bene, ma potete adattarlo:

Per prendere decisioni : È utile, ma quali fattori stai presumendo siano importanti per me, e cosa cambierebbe se le mie priorità fossero diverse?

: Per le soluzioni tecniche : È utile, ma quali vincoli tecnici stai dando per scontato, e cosa cambierebbe se lavorassi con [vincolo diverso]?

: Per i consigli finanziari : È utile, ma quale situazione finanziaria stai presumendo, e cosa cambierebbe se la mia situazione fosse [descrizione]?

: Per l’apprendimento : È utile, ma quale livello di conoscenza stai presumendo io abbia, e e cosa cambierebbe se fossi [principiante/intermedio/esperto]?

: Per la creatività: È utile, ma quali convenzioni stai seguendo automaticamente – e cosa cambierebbe se volessimo rompere alcune di queste?

La maggior parte delle persone fa una domanda, riceve una risposta, se non è soddisfatta, riformula completamente la domanda iniziale. Ma ricominciare da capo significa perdere tutto il contesto che l’AI aveva già accumulato. È come interrompere una conversazione a metà e ricominciare con una persona diversa.

Invece, l’approccio efficace è fare una domanda; ricevere una risposta, scrivere un prompt di follow-up per migliorare quella risposta e continuare a raffinare attraverso la conversazione.

Altri prompt di follow-up potenti

Una volta capito il principio, è possibile usare le variazioni per diversi scopi, ad esempio per approfondire Puoi esaminare il punto su [aspetto specifico] con esempi concreti? ; per semplificare: Questa spiegazione presume troppa conoscenza tecnica. Puoi riformulare per [livello]? per avere delle alternative Hai suggerito [approccio]. Quali alternative esistono se questo non fosse fattibile? , ecc.

Quando usare il prompt di follow-up?

Il prompt di follow-up è utile quando:

La risposta sembra troppo generica;

Si ha la sensazione che manchi qualcosa di importante;

Il consiglio sembra ovvio o scontato;

Si sta prendendo una decisione importante;

La risposta non considera la propria situazione specifica;

Si vuole esaminare il problema da più punti di vista.

Usando questo prompt, il modo di interagire con ChatGPT, Gemini e Claude cambia completamente. L’AI diventa un compagno di ragionamento. Le conversazioni migliori con l’intelligenza artificiale sono quelle che lasciano qualcosa: nuove idee, spunti inaspettati, una maggiore chiarezza.