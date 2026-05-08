Il prompt AI per ottenere risposte precise al primo tentativo

Prima o poi, chi usa regolarmente l’intelligenza artificiale attraversa quasi sempre la stessa fase. Le risposte sembrano sempre leggermente fuori target, troppo generiche, troppo assertive, oppure centrano l’argomento, ma mancano il punto. Si riscrive il prompt, si riformula, si ricomincia da capo. E dopo il terzo tentativo, si arriva alla conclusione (sbagliata) che lo strumento non funziona come dovrebbe.

La verità, nella maggior parte dei casi, è un’altra. Il problema non è l’AI, ma il modo in cui ci si approccia. Non perché si è incapaci di formulare una domanda, semplicemente perché il cervello sa cosa vuole, ma fatica a esprimerlo con precisione. L‘AI d’altro canto, interpreta con precisione ciò che riceve, ma non sa cosa si voleva dire. Il risultato è un equivoco sistematico che si ripete ad ogni conversazione.

Il prompt AI che risolve il problema delle risposte fuori target

La soluzione è una singola frase, talmente semplice da sembrare insignificante, che risolve questo problema alla radice.

Ecco la frase da aggiungere alla fine di qualsiasi richiesta: Se la mia richiesta è vaga, riscrivila in un prompt più chiaro ed efficace prima di rispondere.

Tutto qui. Nessuna struttura complessa, nessun prompt di tre paragrafi. Solo il permesso esplicito dato all’AI di fermarsi, rileggere ciò che è stato scritto e, se necessario, riformulare prima di rispondere.

Quando si fa una domanda vaga a un essere umano, la persona di solito chiede di chiarire. L’intelligenza artificiale non fa questo passaggio, prende quello che è stato scritto, lo interpreta nel modo che le sembra più probabile e risponde. Se l’interpretazione era sbagliata, la risposta sarà sbagliata, non perché l’AI non sappia rispondere, ma perché sta rispondendo a una domanda diversa da quella che si intendeva realmente porre.

Questo prompt inserisce quel passaggio mancante. Dà all’AI la possibilità di pensare prima di rispondere, esattamente come farebbe una persona attenta.

La differenza è evidente. Senza il prompt, una richiesta come proponi idee per la cena produce suggerimenti generici che potrebbero andare bene per chiunque, ma non vanno bene per nessuno in particolare. Con il prompt, l’AI potrebbe riformulare la richiesta in qualcosa come: Suggerisci tre ricette per la cena che siano veloci da preparare, adatte a una famiglia con bambini e basate su ingredienti facilmente reperibili e poi rispondere a quella versione migliorata.

Il risultato è una risposta coerente con la situazione reale, nonostante una richiesta iniziale poco precisa. In pratica, l’AI ha compensato le informazioni mancanti, intuendo autonomamente quali dettagli fossero rilevanti per produrre una risposta più efficace.

Questo funziona particolarmente bene in tre situazioni che chiunque usi l’AI riconosce immediatamente.

Quando si ha poco tempo e la mente al pascolo… Sono i momenti in cui si scrive la prima cosa che viene in mente sperando che l’AI capisca al volo. Di solito non capisce, e ci si ritrova a riscrivere il prompt più volte.

Capita anche quando si ha un’idea, ma le parole giuste non arrivano. Chiedendo all’AI di chiarire la richiesta, spesso si scopre cosa si voleva dire, l’AI dà forma a qualcosa che nella propria testa era ancora informe.

Quando serve una risposta tecnicamente precisa. La vaghezza è la nemica della precisione. Se la domanda è approssimativa, anche la risposta più intelligente sarà approssimativa.

La versione avanzata: imparare a scrivere prompt migliori

Il prompt ha anche una variante che aggiunge un livello di utilità: chiedere all’AI non solo di riscrivere la richiesta, ma di spiegare cosa cambia e perché. Ad esempio: Se la mia richiesta è vaga, riscrivila in un prompt più chiaro ed efficace prima di rispondere, e spiegami brevemente cosa hai modificato.

Questa versione trasforma ogni interazione in una piccola lezione. Nel giro di qualche settimana, si nota uno schema. L’ai aggiunge quasi sempre un contesto che mancava, specifica un formato di output che non si era indicato o delimita un ambito che era rimasto troppo ampio. Questi sono esattamente gli elementi che rendono un prompt efficace, e impararli osservando cosa corregge l’AI, funziona meglio che studiare guide sulla formulazione dei prompt.

Prompt aggiuntivi con la stessa logica:

Prima di rispondere alla mia domanda, riformulala in modo più preciso e chiedi conferma se la tua interpretazione è corretta.

Analizza la mia richiesta: cosa manca perché tu possa darmi la risposta migliore possibile? Elenca le informazioni mancanti, poi rispondi con le ipotesi che ritieni più ragionevoli.

Riscrivi la mia domanda come la farebbe un esperto del settore, poi rispondi a quella versione.

Smettere di riscrivere i prompt è il vero risparmio di tempo

Prima di questo prompt, il ciclo tipico era: scrivere una richiesta, ottenere una risposta deludente, riscrivere la richiesta, ottenere una risposta leggermente meno deludente, riscrivere ancora, e alla fine accontentarsi di qualcosa di mediocre. Un’inutile perdita di tempo

Questo prompt elimina quel ciclo. La prima risposta è quasi sempre centrata, non perché l’AI sia diventata improvvisamente più intelligente, ma perché la domanda a cui risponde è migliore. E una domanda migliore produce una risposta migliore.

C’è anche un vantaggio pratico per chi usa i piani gratuiti con limiti di utilizzo, come ChatGPT free o Claude: meno tentativi falliti significa meno richieste sprecate. Si arriva alla risposta giusta al primo colpo invece che al terzo, perciò il credito giornaliero dura molto di più.

Il difetto fondamentale dell’intelligenza artificiale non è la tendenza a inventare informazioni, quella è grave, ma è un problema diverso. È che non chiede cosa s’intende. Prende qualsiasi cosa si scriva, pur essendo vaga, incompleta, ambigua, e la interpreta come se fosse una richiesta perfettamente formulata. Poi risponde a quella interpretazione con assoluta sicurezza, e se l’interpretazione era sbagliata, la risposta è inutile, anche se sembra corretta.

Questo prompt corregge esattamente questo difetto. Le dà il permesso di fermarsi e capire prima di parlare. Ed è una capacità che, a pensarci bene, manca anche a molti esseri umani…