 Codex di OpenAI su Chrome, l'estensione per testare e sviluppare
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Codex di OpenAI su Chrome, l'estensione per testare e sviluppare

OpenAI lancia un'estensione Chrome per Codex che testa web app, raccoglie contesto dalle schede e usa DevTools in parallelo.
Codex di OpenAI su Chrome, l'estensione per testare e sviluppare
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OpenAI lancia un'estensione Chrome per Codex che testa web app, raccoglie contesto dalle schede e usa DevTools in parallelo.
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Codex esce dall’app ed entra nel browser. OpenAI ha lanciato un’estensione Chrome per la sua piattaforma di coding AI che permette di testare web app, raccogliere contesto dalle schede aperte, usare Chrome DevTools in parallelo e organizzare i risultati, il tutto senza che il browser venga monopolizzato. L’estensione funziona su Windows e Mac.

L’estensione Chrome di Codex porta il coding AI direttamente nel browser

Con il plugin di Chrome, Codex può testare le web app direttamente nel browser, raccogliere contesto da più schede aperte contemporaneamente, usare i DevTools in modo efficiente in parallelo mentre l’utente lavora su altro, e mantenere i risultati organizzati.

Oggi gran parte del lavoro di sviluppo passa dal browser: test, debug, ispezione del codice, distribuzione. Finora Codex era confinato all’app desktop, inizialmente disponibile su macOS e poi estesa ad altre piattaforme, come Windows. L’integrazione nel browser riduce ora le interruzioni tra strumenti diversi e semplifica il lavoro quotidiano degli sviluppatori.

Ma il valore potenziale più grande è un altro, il browser è dove lavorano tutti, non solo gli sviluppatori. Integrando Codex su Chrome, OpenAI potrebbe avvicinare gli strumenti di programmazione assistita anche a professionisti senza competenze tecniche avanzate, ma che svolgono gran parte delle attività online.

La strategia segreta di OpenAI

OpenAI punta a un’app unificata che combini Codex, il chatbot ChatGPT e il browser proprietario Atlas. L’estensione Chrome è un passaggio intermedio, porta le capacità di Codex dove gli utenti già lavorano, in attesa che l’ecosistema completo sia pronto.

Fonte: OpenAI su X

Pubblicato il 8 mag 2026

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