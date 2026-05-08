Spotify accoglie i podcast AI generati da Claude Code e Codex

Si raccoglie materiale di ricerca su un argomento, si dà in pasto a Claude, ChatGPT o qualsiasi chatbot si preferisce. L’AI genera un riassunto audio, un podcast personale sulla propria ricerca. E adesso quel podcast appare su Spotify, nel proprio feed, accanto agli altri che si ascoltano ogni giorno.

È “Salva su Spotify“, un nuovo strumento da riga di comando che permette agli agenti AI come Claude Code e Codex di OpenAI di salvare contenuti audio direttamente nella propria libreria Spotify.

Gli agenti AI possono salvare podcast generati direttamente su Spotify

Basta scaricare e installate la CLI Save to Spotify da GitHub. Poi si dà il prompt al proprio agente AI come al solito, aggiungendo “salva su Spotify” alla fine. L’audio generato appare nel proprio feed podcast.

Ora è possibile salvare e riprodurre podcast personali su Spotify , dice l’azienda nel blog. Il tuo agente può generare un briefing giornaliero, privato per te, salvato insieme a tutto il resto nella tua libreria. E come sempre con Spotify, è integrato su tutti i dispositivi che usi.

Per chi ha senso

Se si usa regolarmente l’AI per generare riassunti audio di ricerche, articoli, documenti o notizie, e si vuole ascoltarli durante il tragitto o la corsa mattutina, avere quei contenuti nel feed di Spotify invece di file audio sparsi è un miglioramento pratico. L’alternativa finora era scaricare l’audio, caricarlo da qualche parte, e poi ricordarsi dov’era.

Certo è, che Spotify sta cambiando faccia. da piattaforma di contenuti prodotti da altri a piattaforma dove i propri contenuti personali convivono con quelli professionali. Dopo la vendita di libri fisici, Page Match per sincronizzare audiolibri e libri cartacei, e l’integrazione di ElevenMusic per la musica generata dall’AI, Spotify aggiunge un altro formato.