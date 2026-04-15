 Spotify ora vende libri cartacei (sì, di carta)
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Spotify ora vende libri cartacei (sì, di carta)

La piattaforma musicale diventa libreria, Spotify aggiunge vendita di libri stampati, recap AI per audiolibri su Android e classifiche.
Spotify ora vende libri cartacei (sì, di carta)
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La piattaforma musicale diventa libreria, Spotify aggiunge vendita di libri stampati, recap AI per audiolibri su Android e classifiche.

Spotify ha iniziato a integrare la vendita di libri stampati attraverso una partnership con Bookshop.org, permettendo agli utenti in USA e Regno Unito di acquistare pubblicazioni cartacee direttamente dall’app Android. Il supporto iOS è previsto per la prossima settimana.

Spotify è già una piattaforma di audiolibri, podcast e musica, e aggiungere i libri cartacei è solo il passo successivo nella strategia di diventare il punto unico per tutto ciò che si ascolta o si legge.

Page Match: dal libro fisico all’audiolibro e viceversa

La funzionalità più interessante non è la vendita dei libri cartacei, ma Page Match, che usa la fotocamera del telefono per sincronizzare il punto di lettura tra un libro fisico (o ebook) e l’audiolibro corrispondente. Ad esempio, si sta leggendo a casa, e si deve uscire, basta puntare la fotocamera sulla pagina e Spotify sa a che punto si è arrivati nell’audiolibro. Poi una volta tornati a casa, si apre il libro e si riprende dalla stessa pagina. Page Match è disponibile in 30 lingue aggiuntive, inclusi francese, tedesco e svedese.

Recap per audiolibri e classifiche

La funzione recap AI per gli audiolibri, che riassume ciò che è già stato ascoltato, utile quando si riprende un libro dopo settimane, arriva su Android dopo il lancio su iOS a novembre. Le classifiche degli audiolibri si espandono alla Germania, con una nuova classifica dedicata ai libri per bambini e famiglie in USA e UK.

La strategia di Spotify

Per Spotify, la vendita di libri fisici, è il tentativo di possedere l’intero ciclo: si scopre un libro come si farebbe con una canzone o un podcast, si ascolta l’audiolibro nel tragitto, si usa Page Match per passare alla copia fisica a casa, e quando si riprende l’ascolto dopo giorni, il recap ricorda esattamente dove si era rimasti.

Daniel Ek ha fatto parecchia strada dal 2006…

Fonte: Spotify

Pubblicato il 15 apr 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
15 apr 2026
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