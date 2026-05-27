 NVIDIA ritira il Pannello di Controllo, sostituito dalla NVIDIA App
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NVIDIA ritira il Pannello di Controllo, sostituito dalla NVIDIA App

NVIDIA ritira ufficialmente il Pannello di Controllo dopo 20 anni. Il driver 610.47 non lo include più. La NVIDIA App prende il suo posto.
NVIDIA ritira il Pannello di Controllo, sostituito dalla NVIDIA App
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NVIDIA ritira ufficialmente il Pannello di Controllo dopo 20 anni. Il driver 610.47 non lo include più. La NVIDIA App prende il suo posto.
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Per anni è stato uno dei rituali più familiari per chi usa una GPU NVIDIA: clic destro sul desktop, “Pannello di Controllo NVIDIA“. Da lì si gestivano risoluzione, refresh rate, impostazioni 3D e profili colore. Con il driver Game Ready 610.47, NVIDIA chiude ufficialmente quell’era, il vecchio pannello non verrà più incluso nei nuovi driver, sostituito dalla NVIDIA App.

Addio, Pannello di Controllo NVIDIA: cosa cambia

Un’installazione pulita dei nuovi driver NVIDIA non installerà il Pannello di Controllo. Il collegamento nel menu del clic destro sul desktop, quello che è stato lì per due decenni, non apparirà pIù. Chi lo ha già installato può continuare a usarlo, ma non riceverà nuove funzionalità, né correzioni di bug.

Il Pannello di Controllo resterà disponibile come download opzionale dal Microsoft Store, ma è in modalità manutenzione, NVIDIA non lo svilupperà più. Per gli utenti NVIDIA RTX PRO (schede professionali), il Pannello di Controllo continuerà a essere supportato fino alla migrazione delle funzionalità professionali nella NVIDIA App.

La NVIDIA App

La NVIDIA App è stata introdotta nel 2024 come sostituto che combina diverse applicazioni NVIDIA in un’unica interfaccia. NVIDIA dice che contiene tutte le funzionalità moderne del Pannello di Controllo disponibili per le GPU GeForce RTX, e molto altro, che funziona più velocemente e in modo più efficiente.

Nel corso degli anni, NVIDIA ha gradualmente portato le funzionalità importanti dal Pannello di Controllo classico alla nuova app. Con il driver di oggi, la migrazione è completa per gli utenti GeForce.

Il Pannello di Controllo NVIDIA è stato una costante del computing per tutta una generazione di utenti PC. È sopravvissuto a Windows XP, Vista, 7, 8, 10 e 11. Ha gestito GPU che andavano dalla GeForce 6 alla RTX 50. Ha mantenuto la stessa interfaccia grigia e funzionale per due decenni, senza mai diventare bello, ma senza mai smettere di funzionare.

La sua assenza sarà la prima cosa che noteranno milioni di utenti NVIDIA al prossimo aggiornamento driver. E per qualche secondo, il cervello cercherà la voce che non c’è più.

Fonte: NVIDIA

Pubblicato il 27 mag 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
27 mag 2026
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