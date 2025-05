Nvidia lancia GeForce RTX 5060: ecco le specifiche ufficiali

NVIDIA ha presentato GeForce RTX 5060 da 8 GB, la proposta di fascia bassa pensata per chi, con poca spesa a disposizione, cerca una soluzione che offra comunque ottime prestazioni a 1080p. Grazie alla tecnologia DLSS 4, la nuova GPU promette un’esperienza di gioco fluida e di alta qualità nei titoli AAA più recenti, anche con impostazioni grafiche al massimo. La RTX 5060 si rivolge specificamente al segmento videoludico a 1080p, offrendo un equilibrio tra prezzo attraente e tecnologie IA grafice all’avanguardia.

Nvidia GeForce RTX 5060 fa del DLSS 4 il suo punto di forza

NVIDIA ha mostrato le capacità della nuova GeForce RTX 5060 con giochi AAA come Alan Wake II, Cyberpunk 2077, Half-Life 2 RTX, S.T.A.L.K.E.R. 2. In combinazione con una CPU AMD Ryzen 7 9800X3D, la scheda raggiunge oltre 100 FPS con impostazioni massime, assicurando un’esperienza visiva coinvolgente. Rispetto alla RTX 4060 con DLSS 3.x, la RTX 5060 con DLSS 4, di cui ne fa il suo punto forte, offre un miglioramento complessivo del 25% nelle prestazioni di rasterizzazione, rendendola una scelta ideale per chi vuole aggiornare spendendo relativamente poco.

Venendo alle specifiche condivise da Nvidia, RTX 5060 può raggiungere una potenza di 19 TFLOP a 16 e 32-bit, 614 TOPS per quanto riguarda gli acceleratori IA (con supporto per calcoli in FP4, FP8 ed FP16) e 58 TFLOP per le unità di calcolo adibite al ray tracing. Include codificatori NV di nona generazione e decodificatori NV di sesta generazione, oltre al supporto per PCIe 5.0 (in modalità 8x) e uscite DisplayPort 2.1b con una larghezza di banda di 80 Gbps (UHBR20). Tutti standard moderni che rendono pronta la scheda per le esigenze attuali.

Rispetto alla RTX 4060, la RTX 5060 mantiene lo stesso bus di memoria a 128 bit e la VRAM da 8 GB, una quantità che tuttavia inizia spesso a stare stretta anche a 1080p in alcuni titoli più esigenti. La nuova memoria GDDR7 a 28 Gbps offre però una larghezza di banda di 448 GB/s, un incremento del 65% rispetto ai 272 GB/s della RTX 4060. La GPU, basata sul chip GB206-250-A1 e sulla scheda PG152-SKU25, dispone di 3840 CUDA Core, il 25% in più rispetto ai 3072 della generazione precedente, a tutto beneficio delle prestazioni.

Per quanto riguarda i consumi, Nvidia GeForce RTX 5060 aumenta l’assorbimento di 25W rispetto alla RTX 4060, un lieve incremento del TDP che però riflette le maggiori capacità computazionali da parte della scheda. Il prezzo di lancio è 299 dollari, anche in questo caso invariato rispetto la RTX 4060. La scheda non sarà però disponibile in versione Founders Edition.