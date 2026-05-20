 Ultima chiamata per ottenere il 65% di sconto sui piani cloud a vita pCloud
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Ultima chiamata per ottenere il 65% di sconto sui piani cloud a vita pCloud

Ultima chiamata per poter beneficiare dell'incredibile 65% di sconto su tutti i piani cloud a vita di pCloud, finalmente senza abbonamento.
Ultima chiamata per ottenere il 65% di sconto sui piani cloud a vita pCloud
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Ultima chiamata per poter beneficiare dell'incredibile 65% di sconto su tutti i piani cloud a vita di pCloud, finalmente senza abbonamento.
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Il tuo storage online in abbonamento è una vera e propria schiavitù vero? Perché non dai un’occhiata a questa soluzione vincente che paghi una volta per sempre? Si tratta di pCloud, il servizio che offre piani cloud a vita, sicuri e ottimizzati, in offerta al 65% di sconto. La promozione sta per terminare. Per questo devi essere veloce se vuoi approfittare di questa occasione per dire addio ai costosi abbonamenti.

Scegli il piano pCloud a vita

Puoi scegliere tra tre soluzioni che cambiano solo per la quantità di spazio che offrono, ma non per le funzionalità che includono. Infatti, ogni piano offre la massima sicurezza per i tuoi dati con data center certificati e sicuri, rigorose leggi svizzere sulla privacy, protezione dei canali TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit. Ma questo è solo l’inizio.

Tutti i piani cloud a vita di pCloud offrono anche una gestione dei file semplice e ottimizzata. L’app multi-device ti permette di accedere a tutti i contenuti presenti nel cloud e li carica in tempo reale. Inoltre, questo servizio è senza limitazioni di velocità di trasferimento né dimensione. Potrai anche ripristinare versioni precedenti e recuperare i tuoi dati fino a 30 giorni dalla cancellazione.

Il lettore musicale e video integrato permette di visualizzare i media in qualsiasi momento e senza uscire dal cloud. I file sono disponibili ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, il backup facile della galleria del tuo telefono e dei file del desktop rendono tutto ancora più pratico. Trasferisci e fai il backup dei tuoi dati senza sforzo anche da altri servizi cloud.

Tre piani cloud a vita pCloud fantastici tra cui scegliere

In offerta al 65% di sconto, hai fino a tre piani cloud a vita di pCloud tra cui scegliere, in base allo spazio che sai ti servirà per i tuoi dati.

  • Premium 500 GB a vita in offerta a soli 199 euro, invece di 299 euro, è la soluzione perfetta per chiunque cerchi spazio online per la sua vita quotidiana.
Scegli Premium 500 GB
  • Premium Plus 2 TB a vita in offerta a soli 399 euro, invece di 599 euro, è il piano ideale per chi ama scattare foto e registrare video e ha bisogno di più spazio per conservare i suoi ricordi.
Scegli Premium Plus 2 TB
  • Ultra 10 TB a vita in offerta a soli 1190 euro, invece di 1890 euro, è la scelta indispensabile per i professionisti che gestiscono file di grandi dimensioni o foto e video in alta qualità a livello professionale.
Scegli Ultra 10 TB

Tutti e tre i piani includono 14 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati.

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Pubblicato il 20 mag 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 mag 2026
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