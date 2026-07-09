Problemi con Vinted, gli aggiornamenti sul down del 9 luglio

Il portale Downdetector sta raccogliendo da alcuni minuti parecchie segnalazioni relative a un malfunzionamento di Vinted. Sembra non trattarsi di un vero e proprio down esteso a tutti, ma il picco dei feedback nel grafico qui sotto fa capire che ci sono comunque problemi. Aggiorneremo questo articolo con tutte le novità, non appena saranno disponibili.

Il down di Vinted del 9 luglio 2026

Come sempre accade in questi casi, ci sono post sui social che aiutano a capire cosa stia andando storto. In particolare, sembra essersi rotto l’ingranaggio attraverso cui il sistema invia automaticamente all’acquirente una notifica quando il venditore gli invia l’oggetto comprato. Non ci sono invece particolari intoppi nello sfogliare il catalogo del marketplace, nel navigare tra le schede degli oggetti o per quanto riguarda la sezione della messaggistica.

Anyone else’s vinted down? 🥲 — abs🐬 (@rud0lph__) July 9, 2026

Aggiornamento (9 luglio 2026, 16:00)

Il problema sembra essere in fase di risoluzione. Il volume dei feedback inviati dagli utenti di Vinted al portale Downdetector sta diminuendo progressivamente.

… in aggiornamento

Disclaimer

Quanto riportato in questo articolo si basa solo ed esclusivamente sui feedback mostrati dal portale Downdetector (link in coda) e inviati dagli utenti, sulle segnalazione raccolte attraverso i social network oppure su testimonianza diretta. Un down temporaneo e circoscritto, dovuto a un problema tecnico o altro, non è da ritenere un giudizio sulla qualità generale di un servizio o di una piattaforma.