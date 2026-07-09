Spotify ora permette di fissare 20 elementi nella Libreria

Quattro, era il numero massimo di elementi che si potevano fissare in cima alla propria Libreria Spotify. Quattro tra playlist, album, artisti, podcast e audiolibri. In pratica, con un podcast quotidiano, una playlist per l’allenamento, un audiolibro e un paio di artisti preferiti, ed era già finito lo spazio. Spotify ha finalmente portato il limite a 20, un aggiornamento molto atteso dagli utenti.

Spotify porta a 20 il limite di elementi che si possono fissare nella Libreria

Basta tenere premuto un elemento nella propria Libreria e toccare “Fissa.” L’elemento resta in cima. È possibile fissare playlist, album, artisti, podcast, audiolibri e creator, fino a 20. Prima erano soltanto 4, condivisi tra tutto.

L’aggiornamento è disponibile su tutte le piattaforme, per utenti Free e Premium. Il rollout a livello globale sarà graduale. Un aggiornamento che dà agli utenti ciò che chiedono da anni è un piccolo gesto che all’azienda non costa nulla, ma fa sentire gli utenti ascoltati. Dimostra che qualcuno legge i feedback e ne fa tesoro.

La svolta AI di Spotify

Negli ultimi mesi Spotify ha fatto parlare soprattutto per l’intelligenza artificiale, tra l’aumento della musica generata automaticamente e l’accordo con Universal Music Group per i remix AI delle canzoni, un add-on a pagamento per gli abbonati Premium che consente di remixare brani già esistenti con il consenso degli artisti e con un sistema di royalty. La possibilità di fissare più elementi nella Libreria va invece nella direzione opposta, non introduce una nuova tecnologia, ma risolve una piccola frustrazione che gli utenti segnalavano da anni.