 WhatsApp migliora su Wear OS, avvia nuove chat dallo smartwatch
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WhatsApp migliora su Wear OS, avvia nuove chat dallo smartwatch

Meta testa un importante aggiornamento di WhatsApp per Wear OS con nuove opzioni per chat, notifiche e gestione delle conversazioni.
WhatsApp migliora su Wear OS, avvia nuove chat dallo smartwatch
Informatica App e Software
Meta testa un importante aggiornamento di WhatsApp per Wear OS con nuove opzioni per chat, notifiche e gestione delle conversazioni.
ChatGPT
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

L’applicazione di WhatsApp per gli smartwatch Wear OS è disponibile dal maggio 2023, ma fino a oggi è stata piuttosto limitata nelle funzionalità, permettendo solo di vedere i messaggi ricevuti e di rispondere. Il team di Meta al lavoro sulla piattaforma ha intenzione di colmare questa lacuna al più presto. È stato avvistato un aggiornamento che consente agli utenti di fare molto di più, direttamente al polso e senza dover tirare lo smartphone fuori dalla tasca. Vediamo di cosa si tratta.

Novità importanti per WhatsApp su Wear OS

Ad anticiparlo è come sempre la redazione del sito WABetaInfo che ha condiviso l’immagine allegata qui sotto. Con questo update, è possibile iniziare una nuova chat dal quadrante dell’orologio, avviando uno scambio con un nuovo contatto. Ci sono poi altre azioni inedite importanti da eseguire. La prima è quella per fissare una conversazione in cima all’elenco (come già si può fare sul telefono) o per sbloccarla/rimuoverla. La seconda per archiviarla e la terza per silenziarla. Queste ultime due sono fondamentali se si desidera non essere disturbati da chi è solito scrivere molto, evitando così di ricevere un gran numero di notifiche, oltre che per tenere alcune interazioni lontane da occhi indiscreti.

Importante aggiornamento per l'app di WhatsApp sugli smartwatch Wear OS

Non è tutto. Con l’aggiornamento, sempre dallo smartwatch si possono etichettare le chat come già lette o da leggere con uno swipe laterale, da eseguire direttamente nell’elenco delle conversazioni. Insomma, si tratta di un passo in avanti significativo. Meta ha finalmente pensato a chi da lungo tempo chiede di rendere WhatsApp più indipendente dallo smartphone, controllabile senza troppi compromessi anche dal polso.

Il cambiamento è stato individuato nella versione beta 2.26.27.2 appena distribuita per Android tramite Google Play ed è attualmente in fase di test. La prassi prevede che trascorra qualche settimana (nella più ottimistica delle ipotesi) prima di assistere alla distribuzione della novità su larga scala.

Fonte: WABetaInfo

Pubblicato il 8 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

X aggiunge un editor video per combattere i contenuti rubati

X aggiunge un editor video per combattere i contenuti rubati
WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram

WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram
Google Search Console: arrivano le statistiche per i Social

Google Search Console: arrivano le statistiche per i Social
Verifica dell'età: Corte Suprema non blocca la legge texana

Verifica dell'età: Corte Suprema non blocca la legge texana
X aggiunge un editor video per combattere i contenuti rubati

X aggiunge un editor video per combattere i contenuti rubati
WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram

WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram
Google Search Console: arrivano le statistiche per i Social

Google Search Console: arrivano le statistiche per i Social
Verifica dell'età: Corte Suprema non blocca la legge texana

Verifica dell'età: Corte Suprema non blocca la legge texana
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
8 lug 2026
Link copiato negli appunti