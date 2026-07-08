WhatsApp migliora su Wear OS, avvia nuove chat dallo smartwatch

L’applicazione di WhatsApp per gli smartwatch Wear OS è disponibile dal maggio 2023, ma fino a oggi è stata piuttosto limitata nelle funzionalità, permettendo solo di vedere i messaggi ricevuti e di rispondere. Il team di Meta al lavoro sulla piattaforma ha intenzione di colmare questa lacuna al più presto. È stato avvistato un aggiornamento che consente agli utenti di fare molto di più, direttamente al polso e senza dover tirare lo smartphone fuori dalla tasca. Vediamo di cosa si tratta.

Novità importanti per WhatsApp su Wear OS

Ad anticiparlo è come sempre la redazione del sito WABetaInfo che ha condiviso l’immagine allegata qui sotto. Con questo update, è possibile iniziare una nuova chat dal quadrante dell’orologio, avviando uno scambio con un nuovo contatto. Ci sono poi altre azioni inedite importanti da eseguire. La prima è quella per fissare una conversazione in cima all’elenco (come già si può fare sul telefono) o per sbloccarla/rimuoverla. La seconda per archiviarla e la terza per silenziarla. Queste ultime due sono fondamentali se si desidera non essere disturbati da chi è solito scrivere molto, evitando così di ricevere un gran numero di notifiche, oltre che per tenere alcune interazioni lontane da occhi indiscreti.

Non è tutto. Con l’aggiornamento, sempre dallo smartwatch si possono etichettare le chat come già lette o da leggere con uno swipe laterale, da eseguire direttamente nell’elenco delle conversazioni. Insomma, si tratta di un passo in avanti significativo. Meta ha finalmente pensato a chi da lungo tempo chiede di rendere WhatsApp più indipendente dallo smartphone, controllabile senza troppi compromessi anche dal polso.

Il cambiamento è stato individuato nella versione beta 2.26.27.2 appena distribuita per Android tramite Google Play ed è attualmente in fase di test. La prassi prevede che trascorra qualche settimana (nella più ottimistica delle ipotesi) prima di assistere alla distribuzione della novità su larga scala.