 WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram
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WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram

Meglio non riutilizzare i nomi utente di Facebook e Instagram, in quanto Meta può raccogliere più dati e aumenta il rischio di impersonificazioni.
WhatsApp: non usare i nomi utente di Facebook e Instagram
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Meglio non riutilizzare i nomi utente di Facebook e Instagram, in quanto Meta può raccogliere più dati e aumenta il rischio di impersonificazioni.
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A partire dal 29 giugno 2026, gli utenti possono prenotare gli username su WhatsApp. Secondo Meta, i nomi utente garantiscono una maggiore privacy, in quanto non deve essere comunicato il numero di telefono. Ma due opzioni suggerite dall’azienda di Menlo Park potrebbero invece avere l’effetto opposto.

Evitare gli username di Facebook e Instagram

I nomi utenti saranno disponibili gradualmente nei prossimi mesi (gli utenti riceveranno una notifica in-app). Da alcuni giorni sono state aperte le prenotazioni. In pratica è possibile scegliere lo username preferito prima degli altri (se ancora libero). Quando viene inviato un messaggio ad una persona o un’azienda per la prima volta non verrà mostrato il numero di telefono.

Durante la procedura, WhatsApp offre tre opzioni. È possibile creare un nuovo username oppure riutilizzare quelli di Facebook e Instagram. Negli ultimi due casi è necessario collegare l’account WhatsApp al Centro gestione account. Meta sottolinea che l’aggiunta al Centro gestione account consente di sfruttare esperienze connesse e la condivisione di informazioni tra gli account collegati.

Cosa succede dopo aver collegato l’account WhatsApp? Inizia la raccolta massiva dei dati da parte dell’azienda di Menlo Park, tra cui età, interessi e posizione geografica. In pratica viene creato un profilo dettagliato dell’utente che serve per le inserzioni personalizzate. Queste informazioni sono accessibili anche a Meta AI e verranno utilizzate per migliorare i modelli. I messaggi sono al sicuro in quanto protetti dalla crittografia end-to-end (in teoria).

Ci sono anche altri rischi. Se qualcuno vede o indovina il nome utente di WhatsApp scoprirà automaticamente quello usato su Facebook e Instagram. Aumenta quindi la probabilità di impersonificazioni e truffe. L’opzione migliore è quindi creare un nuovo username, scegliendo quelli più difficili da indovinare o associare ai profili di Facebook e Instagram.

Fonte: Malwarebytes

Pubblicato il 7 lug 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
7 lug 2026
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