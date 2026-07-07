Google Traduttore cambia look: in arrivo il nuovo design su Android

Google Traduttore (Translate) ha appena compiuto 20 anni, senza una vera e propria celebrazione da parte del gruppo di Mountain View. Questo non significa che il servizio non sia importante per bigG, anzi, le novità introdotte nell’ultimo periodo dimostrano proprio il contrario: dalla correzione della pronuncia con l’AI all’integrazione di Gemini per comprendere espressioni colloquiali e modi di dire. E ora è in arrivo un restyling dell’interfaccia, almeno su mobile.

Il restyling di Google Traduttore in anteprima

A scoprirlo e mostrarlo in anteprima è stata la redazione del sito Android Authority, pubblicando i due screenshot visibili qui sotto, il secondo dei quali con tema scuro. Ciò che cambia è la disposizione degli elementi rispetto a quella attuale: i pulsanti per la selezione delle lingue risultano spostati in alto. In basso ci sono i tasti per l’accesso alle diverse funzionalità dell’app: traduzione, traduzione in tempo reale durante le conversazioni, attivazione della fotocamera per le traduzioni visuali e pratica (su cui torneremo più avanti). L’area in cui inserire il testo da convertire è spostata in basso (ora invece occupa gran parte dello schermo) e sopra ci sono alcune azioni suggerite, sulla base delle attività recenti.

La novità è stata scoperta analizzando il codice della versione 10.25 dell’applicazione Google Traduttore per Android. Al momento la nuova UI non è ancora operativa, ma l’impressione è che lo possa diventare presto. Con tutta probabilità, il team al lavoro sul progetto è impegnato in una fase di test prima della distribuzione. Ecco un video riassuntivo con le modifiche in evidenza.

Per quanto riguarda la modalità Pratica, al momento è in beta, ma negli screenshot condivisi l’etichetta sembra scomparsa. Questo funzionalità è stata introdotta di recente e permette di esercitarsi nella conversazione, un po’ come fanno applicazione dedicate all’insegnamento delle lingue (Duolingo e così via).

Come scritto in apertura, il restyling sembra riguardare l’interfaccia di Google Traduttore su mobile. In merito a quella desktop, l’ultimo intervento importante sul layout risale all’ormai lontano 2018.