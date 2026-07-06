Una nuova versione di WinRAR grazie a chi paga la licenza

A dispetto di quanto dicano in molti, c’è chi paga WinRAR. Oltre che per le sue caratteristiche che lo hanno reso quasi uno standard nella gestione degli archivi compressi, il software è noto per il suo approccio molto permissivo alla gestione delle licenze: anche dopo la scadenza della demo iniziale, continua a rimanere disponibile gratis in ogni sua funzionalità. Una peculiarità alla base di numerosi meme. Eppure, gli utenti che finanziano il progetto ci sono, tanto da permettere di continuare lo sviluppo.

È disponibile la versione 7.23 di WinRAR

Negli ultimi giorni, il team ha annunciato il rilascio della nuova versione 7.23, già disponibile per il download attraverso le pagine del sito ufficiale. I cambiamenti rispetto alla precedente 7.22 sono elencati nel changelog.

Corretta una vulnerabilità heap overflow nei volumi di ripristino RAR5 per WinRAR, RAR e UnRAR;

impediti attacchi di path traversal tramite collegamenti simbolici (symlink) fuori dalla cartella di destinazione;

introdotta la libreria 7zxa.dll 26.02 con correzioni di sicurezza;

corretto il comando -iver e migliorata la formattazione degli output.

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, l’aggiornamento non è ancora stato pubblicato per quanto riguarda la release in italiano. La traduzione è opera di un gruppo di volontari, occorre tempo. Questo il post di annuncio pubblicato su X, da cui si coglie un filo di ironia.

Grazie a tutti i vostri recenti pagamenti, siamo stati in grado di sviluppare una nuova versione!

📣Thanks to all of your recent payments, we've been able to develop a new version! 🔥🚀

WinRAR has just released the new, shiny, version 7.23! 🥳 pic.twitter.com/ZEbncav2Z8 — WinRAR (@WinRAR_RARLAB) June 30, 2026

Qualcuno ha commentato il post chiedendo quanto denaro serva per mettersi al lavoro sulla versione 7.24. La risposta non si è fatta attendere: Un milione di dollari . Un altro domanda se il team organizzi una festa ogni volta che qualcuno acquista una licenza: Sì, certo .

Qual è (quale sarebbe) il prezzo da pagare per mettersi in regola con WinRAR? Non è chiarissimo: il sito ufficiale dice 29,95 euro per l’utilizzo di un singolo utente su un computer, mentre il messaggio che compare dopo l’installazione offre una promo a 25,57 euro invece di 36,54 euro di listino.