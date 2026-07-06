 Una nuova versione di WinRAR grazie a chi paga la licenza
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Una nuova versione di WinRAR grazie a chi paga la licenza

Nuova versione disponibile per WinRAR: l'ultimo aggiornamento, che introduce diverse novità, è stato annunciato con un filo di ironia.
Una nuova versione di WinRAR grazie a chi paga la licenza
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Nuova versione disponibile per WinRAR: l'ultimo aggiornamento, che introduce diverse novità, è stato annunciato con un filo di ironia.
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A dispetto di quanto dicano in molti, c’è chi paga WinRAR. Oltre che per le sue caratteristiche che lo hanno reso quasi uno standard nella gestione degli archivi compressi, il software è noto per il suo approccio molto permissivo alla gestione delle licenze: anche dopo la scadenza della demo iniziale, continua a rimanere disponibile gratis in ogni sua funzionalità. Una peculiarità alla base di numerosi meme. Eppure, gli utenti che finanziano il progetto ci sono, tanto da permettere di continuare lo sviluppo.

Il meme su WinRAR

È disponibile la versione 7.23 di WinRAR

Negli ultimi giorni, il team ha annunciato il rilascio della nuova versione 7.23, già disponibile per il download attraverso le pagine del sito ufficiale. I cambiamenti rispetto alla precedente 7.22 sono elencati nel changelog.

  • Corretta una vulnerabilità heap overflow nei volumi di ripristino RAR5 per WinRAR, RAR e UnRAR;
  • impediti attacchi di path traversal tramite collegamenti simbolici (symlink) fuori dalla cartella di destinazione;
  • introdotta la libreria 7zxa.dll 26.02 con correzioni di sicurezza;
  • corretto il comando -iver e migliorata la formattazione degli output.

La nuova versione 7.23 di WinRAR

Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo, l’aggiornamento non è ancora stato pubblicato per quanto riguarda la release in italiano. La traduzione è opera di un gruppo di volontari, occorre tempo. Questo il post di annuncio pubblicato su X, da cui si coglie un filo di ironia.

Grazie a tutti i vostri recenti pagamenti, siamo stati in grado di sviluppare una nuova versione!

Qualcuno ha commentato il post chiedendo quanto denaro serva per mettersi al lavoro sulla versione 7.24. La risposta non si è fatta attendere: Un milione di dollari. Un altro domanda se il team organizzi una festa ogni volta che qualcuno acquista una licenza: Sì, certo.

Qual è (quale sarebbe) il prezzo da pagare per mettersi in regola con WinRAR? Non è chiarissimo: il sito ufficiale dice 29,95 euro per l’utilizzo di un singolo utente su un computer, mentre il messaggio che compare dopo l’installazione offre una promo a 25,57 euro invece di 36,54 euro di listino.

WinRAR propone l'acquisto di una licenza a prezzo scontato dopo l'installazione

Fonte: WinRAR

Pubblicato il 6 lug 2026

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6 lug 2026
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