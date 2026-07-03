Google blocca uBlock Origin su Chrome 150: come tornare indietro

È successo. Chrome 150 ha disattivato tutte le estensioni Manifest V2, inclusa uBlock Origin, l’adblocker che milioni di persone usavano per navigare senza pubblicità. Molti si aspettavano che accadesse con la versione 151, ma Big G ha sconciato i piani.

Non c’è più un modo ufficiale per riattivare le estensioni MV2 su Chrome 150. L’unica opzione è tornare a una versione precedente. Sì, proprio così, bisogna disinstallare Chrome 150 e reinstallare una versione vecchia. Non è consigliabile per i rischi di sicurezza, ma per chi ha bisogno di tempo per trovare alternative, ecco come fare.

Come ripristinare le estensioni Manifest V2 su Chrome

Per ripristinare le estensioni Manifest V2 bisogna scaricare una versione precedente ufficiale di Chrome da GitHub, al momento della scrittura, la v148 è disponibile. Meglio non scaricare da fonti non affidabili.

Chiudere Chrome e tutte le web app. Aprire Gestione computer (clic destro su Start > Gestione computer > Servizi). Trovare “Google Updater Internal Service”, se è in esecuzione, bisogna arrestarlo e cambiare il tipo di avvio in “Disabilitato.” Fare lo stesso con “Google Updater Service.”

Andare in Impostazioni di Windows > App e disinstallare Chrome. Mantenere la cronologia e i dati, poi riavviare Windows. Bisogna anche verificare nei Servizi che i due servizi Google Updater siano ancora disabilitati. Installare la versione precedente scaricata da GitHub.

Trovare il collegamento di Chrome, clic destro > Proprietà. Nel campo Destinazione, dopo chrome.exe (con uno spazio), aggiungere: “–disable-features=ExtensionManifestV2Unsupported,ExtensionManifestV2Disabled”

Lanciare Chrome. Le estensioni MV2 funzionano di nuovo. Nella pagina “Informazioni su Chrome,” il browser dirà che non riesce ad aggiornarsi, è corretto, perché sono stati disabilitati i servizi di aggiornamento per impedire che Chrome torni alla v150.

I rischi

Restare su una versione vecchia di Chrome significa non ricevere patch di sicurezza. È un compromesso, funzionalità vs sicurezza, e non è consigliato a lungo termine.

Le alternative

Se non si vuole restare su Chrome vecchio, le opzioni sono tre: passare a Firefox (che supporta MV2 e non ha intenzione di smettere), passare a Opera (che ha detto che continuerà a supportare MV2 finché sarà possibile in Chromium), o passare a uBlock Origin Lite, la versione MV3 dell’adblocker, con funzionalità ridotte rispetto all’originale. La scelta spetta al singolo utente. Ma Chrome 150 ha reso la decisione inevitabile.