Microsoft Edge permetterà di accedere con un account Google

Sei anni fa Microsoft escludeva l’integrazione nativa dei servizi Google su Edge. Oggi il browser si prepara a fare esattamente questo, gli utenti potranno accedere con il proprio account Google direttamente dalla schermata di accesso e sincronizzare cronologia, preferiti e impostazioni su tutti i dispositivi, senza passare da un account Microsoft.

Un’inversione a 180 gradi che probabilmente renderà felici molti utenti, e che Google Chrome, curiosamente, non contraccambia, su Chrome si accede solo con Google.

Da luglio si può accedere a Google anche su Edge

La nuova opzione sarà disponibile sia dalla schermata di accesso sia dal menu profilo del browser. Per gli utenti Google il vantaggio principale è evidente: un unico account per sincronizzare dati e impostazioni su tutti i dispositivi, senza dover passare dall’ecosistema Microsoft. Inoltre, l’integrazione potrebbe rendere più immediato l’accesso ai siti che utilizzano Google come sistema di autenticazione.

Finora chi voleva usare il proprio account Google su Edge doveva ricorrere a soluzioni poco eleganti, come associare un indirizzo Gmail a un account Microsoft oppure affidarsi a sincronizzazioni parziali tra Chrome ed Edge.

Il rilascio è previsto per luglio 2026. Gli admin IT potranno controllare la disponibilità su Windows e macOS tramite la policy “NonMicrosoftAccountSignInEnabled”.

Perché Microsoft lo fa

Edge ha bisogno di utenti. La Browser Choice Alliance ha appena scritto una lettera aperta accusando Microsoft di dark pattern per imporre Edge. Le installazioni di DuckDuckGo salgono del 30%. Chrome domina con oltre il 60% del mercato. Rendere Edge compatibile con l’account Google abbassa la barriera d’ingresso più alta: dover creare un account Microsoft per usare un browser che molti utenti provano solo perché è preinstallato.

Ma c’è anche un altro motivo. Edge vuole posizionarsi come il browser Chromium più flessibile, supporta account Microsoft e Google, mentre Chrome supporta solo Google.

A dire il vero, non è l’unico ponte che Microsoft sta costruendo verso Google su Edge. Ad aprile 2026, ha iniziato a sviluppare un banner di ricerca lavoro per le query Google Search su Edge. L’accesso con Google su Edge è un miglioramento reale per gli utenti, ma è chiaro che non è frutto di un improvviso slancio di generosità…