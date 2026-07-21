Firefox 153: novità per contenitori, PDF e Smart Window

Mozilla ha rilasciato Firefox 153 per Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Come sempre, la versione desktop è quella con il maggior numero di novità. Riguardano principalmente contenitori, editor PDF e Smart Window, ma ci sono altri importanti miglioramenti. Sono state risolte anche 63 vulnerabilità, un numero piuttosto elevato che indica il possibile uso di modelli AI per la ricerca.

Novità principali di Firefox 153

I contenitori (Containers in inglese) sono schede, identificabili tramite un colore visibile nella parte superiore, che permettono di separare le attività di navigazione (ad esempio, lavoro, shopping, personale). Ogni contenitore è isolato dagli altri (i cookie sono separati per ciascun contenitore), quindi è possibile accedere allo stesso sito con account diversi. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina di supporto.

L’editor PDF integrato ha ricevuto diversi miglioramenti con le precedenti versioni del browser. Firefox 153 permette ora di unire più PDF tramite trascinamento nella barra laterale. È anche possibile aggiungere immagini come nuove pagine nei PDF.

La funzionalità Smart Window (solo in Canada e Stati Uniti) consente ora di vedere e scegliere il modello AI tramite elenco a discesa, come nell’interfaccia dei chatbot più noti. È stata inoltre aggiunta una barra degli indirizzi per digitare domini e termini di ricerca.

Su Windows è ora supportata la riproduzione video HDR (ovviamente serve un monitor compatibile). Gli utenti possono inoltre condividere il link ad una pagina web tramite codice QR. Le altre novità riguardano la sicurezza.

Se viene concesso ai siti il permesso di accesso alla posizione geografica, nella barra degli indirizzi compare un’icona di colore rosso. Le estensioni sono possono più accedere ai file locali per impostazione predefinita, quindi l’utente può garantire o revocare l’accesso. Infine, i siti devono chiedere l’autorizzazione prima di connettersi ai dispositivi sulla rete locale o alle app e ai servizi sul dispositivo.

In base alla roadmap pubblicata a metà giugno sono in arrivo molte funzionalità. A partire dal mese di settembre, Mozilla distribuirà due nuove versioni al mese.