Firefox accelera, due nuove versioni ogni mese da settembre

C’è un piccolo grande cambiamento all’orizzonte per Firefox. Ad annunciarlo è Sylvestre Ledru di Mozilla, con un post condiviso su Google Gruppi: a partire dal mese di settembre, la roadmap di sviluppo del browser cambierà per quanto riguarda le edizioni desktop e quella Android. Nel dettaglio, arriveranno due nuove versioni ogni mese, anziché una.

Due nuove versioni di Firefox al mese

La 154 attesa il 18 agosto sarà l’ultima con cadenza mensile, poi con l’1 settembre la 155 darà il via alla nuova tabella di marcia. Si tratta di un cambiamento sperimentale, che il team non esclude di revocare più avanti nel caso in cui non dovesse portare alcun vantaggio. L’obiettivo è quello di distribuire più velocemente le nuove funzionalità e i miglioramenti pronti, rendendo inoltre i rollout più snelli e di conseguenza più semplici da gestire.

Non significa che, dalla fine dell’estate, in Mozilla dovranno lavorare il doppio o impiegare la metà del tempo su ogni task. Le caratteristiche non ancora pronte o che necessitano di perfezionamenti rimarranno comunque in fase di test.

Agli utenti non è richiesto nulla, semplicemente vedranno comparire sullo schermo la notifica per il passaggio a una versione due volte al mese invece di una sola. Non ci sono variazioni nemmeno per l’organizzazione dei canali Beta, Developer Edition e Nightly.

Il market share del browser di Mozilla

Qual è la quota di market share associata a Firefox? Prendendo in considerazione i dati aggiornati a fine giugno (fonte StatCounter), il browser è presente sul 3,4% dei dispositivi in circolazione a livello globale, senza distinzione di sistema operativo. In un anno ha guadagnato circa l’1%. Il leader è ovviamente Chrome di Google, con una quota che sfiora il 70%.

Ricordiamo che Mozilla ha deciso di regalare l’accesso gratuito e illimitato alla VPN integrata, fino alla fine dell’estate. L’iniziativa interessa anche l’Italia.