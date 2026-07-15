Telegram: editor di testo, messaggi effimeri e altre novità

A distanza di circa un mese dal precedente update, l’azienda guidata da Pavel Durov ha rilasciato la versione 12.9 di Telegram. L’aggiornamento include quattro novità principali: editor di testo avanzato, messaggi effimeri dei bot nei gruppi, community e ricerca veloce delle GIF. Gli utenti possono scaricare l’app dagli store di Apple e Google.

Novità di Telegram con l’aggiornamento di luglio

Telegram offre da tempo varie opzioni di formattazione per il testo. Con la versione 12.9 è stato aggiunto un editor più avanzato. Gli utenti possono utilizzare titoli, tabelle, elenchi, citazioni, blocchi di codice, immagini e video. È possibile anche generare testo, formule e tabelle con i tool AI.

L’editor ha un’interfaccia visuale, quindi è semplice da usare (anche su desktop). Un singolo messaggio può essere lungo fino a 32.768 caratteri. La funzionalità è purtroppo accessibile solo agli abbonati Premium. Non è noto se in futuro sarà disponibile per tutti.

La seconda novità riguarda le chat di gruppo. I bot possono ora inviare messaggi visibili solo ad una persona specifica, come messaggi di benvenuto, riassunti privati generati dall’AI, errori, conferme o menu con pulsanti. I bot possono inviare anche messaggi effimeri o in risposta a comandi specifici. Tali comandi sono evidenziati nel menu del bot con un’icona speciale. I messaggi risultanti sono visibili solo al bot e alla persona che li ha usati.

La nuova versione di Telegram introduce anche le community. Gruppi, canali e bot possono essere collegati insieme per discutere su un argomento comune. I membri della community possono vedere le altre chat e unirsi a loro istantaneamente. Le chat in una community possono essere visibili a tutti i membri oppure nascoste a tutti tranne che agli amministratori e ai membri di quella chat.

Infine, Telegram ha migliorato la ricerca delle GIF. Considerato il numero elevato (oltre 350 milioni in 36 lingue), quelle più popolari vengono indicizzate offline, quindi la ricerca è più veloce. L’azienda sottolinea che, a differenza delle altre app di messaggistica (WhatsApp?), le ricerche sono completamente private.