X modifica algoritmo per mostrare più post degli amici nelle risposte

Nikita Bier, responsabile prodotto di X, ha annunciato lunedì una modifica all’algoritmo per aumentare la visibilità dei post dei “mutuals“, le persone che si seguono e che seguono. Un piccolo cambiamento che potrebbe rendere X un po’ meno caotico, o almeno far sembrare le risposte meno un urlo nel vuoto e più una conversazione tra persone che si conoscono.

Cosa cambia su X con il nuovo algoritmo

L’algoritmo di X ora dà più peso ai mutuals, le connessioni reciproche. I post e le risposte delle persone che si seguono e che seguono appariranno più spesso. In questo modo, le risposte dovrebbero sembrare meno un’arena di sconosciuti e più una comunità. Bier ha aggiunto che la modifica aiuterà a formare cluster attorno agli interessi più facilmente, cosa che molte persone hanno chiesto.

X sta facendo una serie di modifiche per diventare meno caotico: un nuovo sistema di compensazione per incentivare i contenuti originali invece dell’aggregazione, editor video per i creator, ha stanziato un milione di dollari per le dirette live, e adesso i mutuals nelle risposte.

Threads sta percorrendo la strada inversa. Invece di semplificare una piattaforma caotica, sta arricchendo un servizio già essenziale con nuove funzionalità social. Your Algo, ad esempio, offre maggiore controllo sul feed, mentre le Live Chat introducono discussioni in tempo reale. La piattaforma ha ormai superato i 500 milioni di utenti mensili.

X parte dal caos e cerca l’ordine. Threads parte dall’ordine e cerca il coinvolgimento. Entrambi convergono verso la stessa cosa: un luogo dove le persone parlano con persone che conoscono. Chi ci arriverà prima?