WhatsApp permetterà di salvare i backup sul cloud di Meta

Si avvicina il momento in cui potremo scegliere dove caricare i backup delle chat di WhatsApp, se continuare a farlo su Google Drive e iCloud (a seconda del sistema operativo) oppure sul cloud di Meta. Abbiamo già dedicato un articolo alla novità nel mese di aprile, torniamo a farlo oggi per segnalare che la fase di test prosegue in vista di un rollout.

I backup di WhatsApp sul cloud di Meta, test in corso

La fonte è come sempre la redazione del sito WABetaInfo, che ha condiviso l’immagine visibile qui sotto. È stata catturata dopo aver installato la versione beta 26.28.10.16 dell’applicazione su iPhone, attraverso il programma TestFlight. Come si può vedere, tra le impostazioni c’è quella che permette la scelta del provider per ospitare l’archivio.

Nella descrizione si legge che con l’alternativa di Meta si hanno a disposizione 2 GB gratis. Volendo più spazio bisogna mettere mano al portafogli, sottoscrivendo un abbonamento mensile da 0,99 dollari per ottenere 50 GB. Dovrebbero essere proposti più piani, fino a 1 TB per chi ha bisogno di salvare una grande quantità di foto e video.

Un altro dettaglio che emerge è quello che fa capire il modo in cui WhatsApp suggerisce l’utilizzo di una passkey per proteggere i backup. È un accorgimento necessario per garantire il corretto funzionamento della crittografia end-to-end, che a differenza di quanto avviene con il cloud di Google (Drive) e con quello di Apple (iCloud), in questo caso non è opzionale.

Come sempre, trattandosi di una fase di test, trascorrerà del tempo prima che la novità possa essere messa a disposizione di tutti, con tutta probabilità alcuni mesi. Il team di Meta al lavoro sull’applicazione è impegnato per verificare che non ci siano problemi, raccogliendo i feedback di chi partecipa alla beta per intervenire dove necessario, poi arriveranno l’annuncio e l’inizio della distribuzione.