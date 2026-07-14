 Google aggiorna Snapseed, novità per i file RAW
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Google aggiorna Snapseed, novità per i file RAW

Google rilascia un nuovo aggiornamento per Snapseed con un supporto più ampio ai file RAW, Annulla e Ripeti migliorati e correzioni di bug.
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Google rilascia un nuovo aggiornamento per Snapseed con un supporto più ampio ai file RAW, Annulla e Ripeti migliorati e correzioni di bug.
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Un paio di mesi dopo aver rivoluzionato l’applicazione, il team di Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione Android: Snapseed 4.1 è disponibile per il download. La novità più importante riguarda un supporto migliore per i RAW, chiesto a gran voce da chi vuole elaborare i file non compressi acquisiti dalle fotocamere.

Snapseed 4.1 migliora il supporto ai formati RAW

L’update è in fase di distribuzione e potrebbe trascorrere qualche giorno prima di riceverlo. Presto arriverà anche per iOS. Questo il changelog completo, dalla scheda su Google Play.

  • Supporto più ampio per la modifica RAW: abbiamo ampliato il supporto RAW per includere molti altri formati RAW (DNG, ARW, RAF, NEF, CR3, ORF, PEF e così via);
  • Annulla e Ripeti: la maggior parte delle azioni ora può essere annullata o ripetuta durante la modifica all’interno dei tuoi strumenti preferiti;
  • tanti altri miglioramenti e correzioni di bug.

Screenshot per Snapseed 4.0 su Android

Il team di Google al lavoro sul progetto ammette che, nonostante i passi in avanti, ci sia ancora del lavoro da fare. Questo è il ringraziamento rivolto a chi ha partecipato alla fase di test, mettendo alla prova i cambiamenti con la beta e fornendo suggerimenti utili per intervenire sui problemi emersi.

Innanzitutto, un enorme ringraziamento a tutti i nostri beta tester! È stato un periodo di beta incredibilmente attivo e abbiamo lavorato moltissimo per ampliare il supporto dei formati, migliorare l’elaborazione delle immagini e risolvere i casi limite. Grazie ancora a tutti coloro che si sono presi il tempo di testare, condividere dettagli e inviarci immagini!

A proposito dei formati RAW, con il passaggio a Snapseed 4.1, ora l’applicazione ne supporta la maggior parte, ma non ancora tutti in modo completo. Per questo motivo, non è escluso che di tanto in tanto ci si possa imbattere in un bug.

L’elaborazione dei file RAW è complessa. Nonostante tutti i nostri test, potrebbero sempre emergere dei bug, quindi vi preghiamo di segnalarceli se ne trovate qualcuno. Siamo pronti ad ascoltarvi e a intervenire.

Fonte: Google Play

Pubblicato il 14 lug 2026

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14 lug 2026
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