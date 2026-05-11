Snapseed 4.0 in download per Android e iOS: cosa c'è di nuovo

Snapseed 4.0 è arrivato, lo trovi già in download per Android e iOS. Google ha appena pubblicato la nuova versione dell’app, rinnovata nell’interfaccia e nelle funzionalità. È una buona notizia per i tanti, come il sottoscritto, che da sempre la utilizzano per l’editing delle immagini su mobile.

Google ha pubblicato Snapseed 4.0: cosa cambia

Ci sarà tempo per provare e valutare l’applicazione in ogni suo minimo dettaglio. Per ora facciamo riferimento al changelog ufficiale per capire cosa cambia. Prendiamo quello pubblicato su Google Play.

Nuova UI: editing più rapido, una nuova barra dei preferiti e visualizzazioni degli strumenti semplificate;

aggiornamenti principali: sono disponibili l’editing non distruttivo e batch;

funzionalità professionali: mascheratura intelligente, fotocamera Snapseed e aggiornamenti importanti a Ritratto e Pellicola;

nuovi strumenti: padroneggia colore e illuminazione con Colore HSL, Rimuovi foschia, Alone di luce e Bagliore.

… in aggiornamento