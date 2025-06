Snapseed: Google ha finalmente aggiornato l'app

Nel corso delle ultime ore, Google ha sorprendentemente rilasciato un importante aggiornamento per la sua app di fotoritocco Snapseed su iOS/iPadOS, andandone a ridisegnare totalmente l’interfaccia e rendendone pertanto più semplice e intuitivo l’utilizzo.

Snapseed: finalmente disponibile una nuova versione totalmente rinnovata

Data la mancanza di importanti aggiornamenti per diversi anni, sembrava che Google avesse ormai deciso di abbandonare Snapseed. Considerando che l’app funziona localmente e non ha componenti lato server, la carenza di update non è mai stato un problema gravante sull’utilizzo del servizio. L’ultimo aggiornamento degno di nota per Snapseed per iPhone e iPad risale al 2021, seguito da update di minore portata nel 2023 e nel 2024.

Tornando al nuovo aggiornamento, “big G” ha rilasciato da qualche ora la versione 3.0 di Snapseed, con un nuovo look che rende l’utilizzo molto più pratico rispetto al precedente sistema di menu, portando opzioni importanti in primo piano. Il sistema è ora ordinato in tre colonne. Inoltre, pure i controlli per alcuni degli strumenti risultano accessibili con una facilità maggiore.

Scorrendo a sinistra e a destra è possibile apportare modifiche utilizzando vari strumenti e si può scorrere anche su e giù per accedere alle opzioni. Con la sezione Preferiti, poi, è possibile passare direttamente agli strumenti di editing maggiormente usati.

Le note di rilascio della nuova versione sono accompagnare anche un teaser “Altro in arrivo, rimanete sintonizzati” che lascia decisamente ben sperare. Ad ogni modo, resta da vedere se questo update di Snapseed arriverà anche sui dispositivi Android o meno.