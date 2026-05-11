Il nuovo Google Finance con AI debutta in Europa: cosa cambia

Per anni Google Finance è stato quel posto che si apriva per dare un’occhiata al titolo Apple prima della pausa pranzo e poi si chiudeva senza grandi cerimonie. Una pagina spartana, qualche grafico, niente di memorabile. Adesso Mountain View ha deciso che quel piccolo angolo del proprio impero meritava un trattamento speciale, con AI, grafici tecnici, dirette delle conference call e ricerche conversazionali.

L’arrivo in Europa, con il supporto alle lingue locali, segna un passaggio chiaro: la fase sperimentale è finita. Anche la finanza personale entra nell’era delle interfacce conversazionali, in cui è una chat a spiegare i movimenti dei mercati mentre si sorseggia il caffè.

Deep Search, grafici ed earnings call: il nuovo Google Finance con AI sbarca in Europa

Il nuovo Google Finance era partito in sordina, prima nei Search Labs riservati agli utenti statunitensi, poi annunciato a livello globale in oltre cento Paesi. L’Europa è ora una tappa, con il vantaggio non secondario delle lingue locali pienamente supportate. Significa che chi finora si era arrangiato in inglese tra terminologia anglosassone e tecnicismi di mercato potrà finalmente fare le stesse cose nella propria lingua, senza dover fare l’esercizio mentale del traduttore simultaneo.

La ricerca finanziaria sotto forma di chat

Il pezzo forte è proprio la ricerca alimentata dall’AI. Si scrive una domanda dettagliata su un singolo titolo, su un settore intero, su una tendenza di mercato, e si riceve una risposta articolata generata dal modello, con tanto di link per approfondire se la curiosità non si esaurisce.

L’estensione globale di Deep Search dentro Google Finance fa un passo ulteriore. La promessa è quella di gestire interrogazioni più complesse, con un’analisi contestuale che dovrebbe andare oltre la singola risposta e ricomporre il quadro con maggiore profondità. Sulla carta è un servizio che fino a pochi anni fa avrebbe richiesto un abbonamento a una piattaforma professionale. Ora arriva impacchettato dentro un riquadro del browser.

Grafici con spiegazioni

Sui grafici arrivano anche gli indicatori tecnici, inclusi le bande sulla media mobile che da decenni gli analisti tecnici usano per capire se un titolo sta correndo troppo o troppo poco. La trovata più interessante, però, è un’altra: si può toccare un punto specifico sul grafico di un titolo e ricevere la spiegazione di cosa stava succedendo quel giorno.

Le notizie e le materie prime entrano nel feed

Per tenere il passo con i mercati che si muovono in tempo reale, Google ha rimesso mano anche al feed di notizie integrato e ha allargato la copertura sulle materie prime e sulle criptovalute. È un riconoscimento implicito che il pubblico della finanza personale non è più solo quello dei vecchi titoli blue chip, ma una platea molto più variegata che salta dal Brent al Bitcoin nello stesso pomeriggio.

Le conference call in diretta, finalmente

L’aggiornamento più ghiotto, però, è il supporto live alle earnings call. Le riunioni con gli analisti in cui le aziende presentano i conti trimestrali sono sempre state un mondo a parte, frequentato da addetti ai lavori e seguito dal grande pubblico solo attraverso i titoli del giorno dopo. Google Finance le porta dentro la propria interfaccia, con audio in diretta, trascrizione sincronizzata e riassunto generato dall’AI.

C’è di più. Saranno disponibili anche annotazioni evidenziate che dovrebbero permettere di andare al punto, individuando rapidamente i passaggi chiave senza dover ascoltare per intero un’ora di gergo tecnico. Una funzione che vale doppio per chi vuole capire dove sta andando un’azienda senza necessariamente avere il tempo di seguirla in tempo reale.