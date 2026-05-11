WhatsApp Plus arriva su iPhone: cosa dà per 2,49 euro al mese

Dopo essere stato avvistato su Android, l’abbonamento WhatsApp Plus ha fatto la sua comparsa anche su iPhone. È la formula a pagamento che introduce alcuni extra nell’applicazione, proposta al prezzo mensile di 2,49 euro. Una volta disponibile, agli utenti è offerta la possibilità di provarla gratuitamente per una settimana.

WhatsApp Plus arriva su iOS: 2,49 euro al mese

La segnalazione è arrivata dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo, che ha condiviso l’informazione e alcune immagini (una è visibile qui sotto). Le caratteristiche sono quelle di cui abbiamo già scritto in un articolo precedente: ci sono degli sticker esclusivi, alcune icone personalizzate per l’applicazione da posizionare sulla schermata principale e nei menu, temi inediti per l’interfaccia e suonerie extra da associare ai contatti. Inoltre, è possibile fissare fino a 20 chat in cima alla UI.

In successo dell’iniziativa è tutto da verificare. Non sappiamo quanto sceglieranno di mettere mano al portafogli per attivare l’abbonamento premium di WhatsApp, né se i contenuti proposti saranno sufficienti per convincere a rinnovare la sottoscrizione. Di certo è una delle strade percorse da Meta per monetizzare la popolarità del servizio che conta oltre tre miliardi di utenti a livello globale. Il gruppo sta facendo qualcosa di molto simile anche con il test di Instagram Plus.

Come sempre accade in questi casi, si tratta di un rollout graduale. La disponibilità è al momento limitata a un numero ristretto di account, vale per iOS così come per Android. L’obiettivo è con tutta probabilità quello di raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala nel prossimo periodo.