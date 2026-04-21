WhatsApp diventa a pagamento (per chi vuole): il piano Plus

Meta ha confermato quello che i leak suggerivano da mesi: WhatsApp avrà un livello di abbonamento a pagamento. Si chiama WhatsApp Plus, è in fase di test per raccogliere feedback, e include funzionalità che l’app gratuita non offre. Il prezzo non è ancora ufficiale, ma secondo WABetaInfo potrebbe aggirarsi intorno ai 2,49 euro al mese in Europa, con un mese di prova gratuita per alcuni utenti.

Cosa include WhatsApp Plus

Le funzionalità confermate: sticker premium, possibilità di cambiare il tema e l’icona dell’app, fino a 20 chat fissate (invece delle tre attuali), suonerie personalizzate e accesso a una lista “Aggiornamento/Upgrade” per i contatti.

Sono personalizzazioni estetiche, più che altro, non funzionalità essenziali. WhatsApp Plus non migliora la crittografia, non elimina la pubblicità (che al momento non c’è) e non offre funzioni di comunicazione che l’app gratuita non ha. Si paga per avere un’esperienza più personalizzata.

La domanda che molti si faranno: vale 2,49 euro al mese cambiare l’icona dell’app e fissare più di tre chat? Per alcuni sì, per la maggioranza probabilmente no. Ma Meta non ha bisogno che tutti paghino, ha bisogno che abbastanza persone lo facciano per dimostrare che il modello di abbonamento funziona su WhatsApp.

Instagram Plus: lo stesso modello

WhatsApp Plus non è un esperimento isolato. Meta sta testando Instagram anche Plus in Messico, Giappone e Filippine a circa 2,20 dollari al mese. L’abbonamento Instagram offre funzionalità più sostanziose: segmentazione dei follower in liste multiple oltre agli Amici stretti, visualizzazione di chi ha visto le Storie più di una volta, anteprima delle Storie prima della pubblicazione, estensione della durata da 24 a 48 ore e possibilità di mettere in evidenza una Storia per spingerla in cima ai feed dei follower.

Instagram Plus è più convincente come proposta di valore rispetto a WhatsApp Plus, le funzionalità cambiano effettivamente il modo in cui si usa l’app.

La strategia: abbonamenti ovunque

Meta sta introducendo livelli di abbonamento su tutti i suoi servizi. È il tentativo di diversificare i ricavi oltre la pubblicità, la stessa strategia di X (Twitter Blue), YouTube (Premium), Telegram (Premium) e Snapchat (Snapchat+). Il mercato delle app di messaggistica a pagamento è già stato testato da Telegram con risultati decenti. WhatsApp ha oltre 2 miliardi di utenti, quindi anche una piccola percentuale di abbonati genera ricavi significativi.