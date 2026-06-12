Mondiali di calcio 2026 su WhatsApp, Instagram e Facebook

Ieri sono iniziati i Mondiali di calcio 2026. Gli utenti possono installare molte app che permettono di seguire l’evento sportivo più importante dell’anno (meno per gli italiani). Meta ha aggiunto nuove funzionalità alle app WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger e Threads che consentono di trovare informazioni e interagire con amici, familiari e fan.

Funzionalità per la FIFA World Cup 2026

Le funzionalità di WhatsApp relative alla FIFA World Cup 2026 erano state già descritte all’inizio del mese. Grazie alla collaborazione con Adidas, gli utenti troveranno la emoji di Trionda, il pallone ufficiale del torneo. Può essere inviata nei messaggi e usata per le reazioni.

Ci sono inoltre effetti a tema calcistico per le chiamate, un pacchetto di sticker e una directory di canali per leggere notizie e seguire gli aggiornamenti. Meta ha infine introdotto la possibilità per i canali di pubblicare nello stato. Gli utenti possono ovviamente chiedere informazioni a Meta AI.

Su Instagram ci sono due novità. Quando viene effettuata una ricerca o toccato il pulsante dedicato sui video, l’utente vedrà una sezione con informazioni in tempo reale da account, storie e reel delle nazionali e dei broadcaster, insieme ai contenuti creati dai fan.

Su Facebook è disponibile il Football Mode. Un doppio tap sul logo all’inizio del feed attiva le funzionalità dedicata, tra cui reazioni a tema e un gioco. I fan possono anche indossare virtualmente le magliette delle nazionali e condividere le immagini nelle storie.

Tre le novità per Messenger: sticker animati, sfondo con campo di calcio nelle chat di gruppo e aggiornamenti in tempo reale per la partita selezionata.

Le funzionalità più numerose sono disponibili per Threads. Oltre ai risultati in tempo reale, gli utenti trovano le live chat di commentatori, ex calciatori e creatori prima, durante e dopo gli incontri. Ci sono inoltre gli highlights dei broadcaster e una community dedicata.

Meta ha infine aggiunto sticker, emoji e badge con le bandiere delle nazionali (possono essere inserite accanto a nome e immagine del profilo). L’azienda di Menlo Park ha implementato diverse misure che proteggono gli utenti contro i tentativi di truffe.