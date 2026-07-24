 Seller: nuova app per i venditori di Facebook Marketplace
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Seller: nuova app per i venditori di Facebook Marketplace

Seller è la nuova app sviluppata per semplificare la gestione dell'inventario e le vendite da parte degli utenti che usano spesso Facebook Marketplace.
Seller: nuova app per i venditori di Facebook Marketplace
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Seller è la nuova app sviluppata per semplificare la gestione dell'inventario e le vendite da parte degli utenti che usano spesso Facebook Marketplace.
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Insieme al badge gratuito per Facebook, Meta ha annunciato la nuova app Seller per festeggiare i 10 anni di Facebook Marketplace. È indicata soprattutto ai venditori professionisti, quindi consente di gestire meglio le inserzioni numerose. Al momento è disponibile solo per iOS e gli utenti maggiorenni degli Stati Uniti.

Funzionalità dell’app Seller

Da fine 2025, Meta ha iniziato ad aggiornare Facebook Marketplace (che in Europa non è più soggetto al Digital Markets Act, come confermato recentemente dal Tribunale europeo). Oggi il servizio viene utilizzato da oltre un miliardo di utenti e ospita oltre 430 milioni di annunci al mese.

Facebook Marketplace è ancora accessibile dall’interno del social network. La nuova app Seller è stata sviluppata per gli utenti che usano il servizio in maniera professionale. Ovviamente è sincronizzata con Facebook Marketplace (se viene usato lo stesso account), quindi inserzioni, messaggi e cronologia delle vendite esistenti vengono trasferiti automaticamente e ciò che viene creato nell’app appare automaticamente sul Marketplace.

Seller app Facebook Marketplace

Queste sono le principali funzionalità:

  • Seller Home: una pagina dedicata che evidenzia gli elementi che richiedono attenzione (articoli da spedire, acquirenti a cui rispondere, inserzioni da prezzare), insieme alla panoramica delle performance di vendita
  • Creazione inserzioni: l’utente carica le foto e Meta AI compilerà automaticamente i dettagli come titolo, descrizione, prezzo consigliato e categoria. La funzione di creazione in blocco consente inoltre di creare più inserzioni contemporaneamente
  • Gestione inserzioni: visualizzazione, modifica, ripubblicazione e gestione dell’inventario
  • Posta in arrivo unificata: tutti i messaggi degli acquirenti organizzati in un unico luogo, per articolo, in modo da poter visualizzare ogni conversazione relativa a una specifica inserzione
  • Analisi delle performance: dati sulle performance come visualizzazioni, clic, conversazioni e vendite

L’app è disponibile solo per iOS, ma la versione Android arriverà nelle prossime settimane. A fine 2024, Meta ha ricevuto una sanzione di quasi 800 milioni di euro per la posizione dominante con Facebook Marketplace. Da metà febbraio 2025, eBay e altri concorrenti possono pubblicare annunci.

Meta ha annunciato lo sviluppo di un’altra novità. All’avvio dell’app Facebook verranno mostrati video a schermo intero, ma gli utenti potranno ritornare all’interfaccia precedente e il feed classico sarà accessibile dalla seconda scheda nell’app. Questa nuova modalità sarà disponibile inizialmente negli Stati Uniti nel 2027.

Fonte: Meta

Pubblicato il 24 lug 2026

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Luca Colantuoni
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24 lug 2026
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