Facebook Verified: badge gratuito per le persone reali

Google ha annunciato ieri un nuovo metodo di login tramite video selfie. Meta ha deciso di sfruttare la stessa soluzione per un altro scopo. Gli utenti possono ottenere un badge gratuito su Facebook che dimostra di essere persone reali. L’azienda di Menlo Park non ha però specificato in quali paesi sarà disponibile la funzionalità.

Possibile violazione della privacy in Europa?

Da alcuni anni è possibile sottoscrivere l’abbonamento Meta Verified con prezzi a partire da 13,99 euro/mese. Si ottiene un badge di verifica con diversi vantaggi: tutela contro i furti di identità, migliore assistenza, maggiore visibilità nelle ricerche, profilo in evidenza nei feed, link nei reel, aggiunta di immagini ai link, adesivi e temi personalizzati.

Facebook Verified potrebbe essere definita la versione base di Meta Verified. Considerato l’uso crescente dell’intelligenza artificiale per generare profili, messaggi e post, l’azienda di Menlo Park vuole offrire a tutti la possibilità di segnalare che l’account appartiene ad una persona reale.

Gli utenti con almeno 18 anni che si trovano in determinati paesi e che non hanno una storia di violazioni delle regole (frodi, truffe e altre pratiche vietate) possono chiedere il badge gratuito tramite una procedura che prevede la registrazione di un breve video selfie. Meta sfrutterà il riconoscimento facciale per confrontare il video con le foto del profilo.

I dati biometrici verranno conservati fino a 30 giorni. Meta non ha comunicato l’elenco dei paesi, ma in Europa potrebbero esserci problema con la legge sulla privacy. Il badge (un segno di spunta su sfondo bianco all’interno di un cerchio) verrà mostrato nel profilo e in altre parti di Facebook, tra cui Marketplace e Gruppi. Meta sottolinea che indica solo una persona reale, non che Facebook approvi l’utente o ne garantisca l’affidabilità.