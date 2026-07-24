 App IO: c'è un messaggio per il Fascicolo Sanitario Elettronico
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

App IO: c'è un messaggio per il Fascicolo Sanitario Elettronico

Un nuovo messaggio dell'app IO rimanda al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, accessibile online tramite SPID, CIE oppure CNS.
App IO: c'è un messaggio per il Fascicolo Sanitario Elettronico
Informatica App e Software
Un nuovo messaggio dell'app IO rimanda al Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, accessibile online tramite SPID, CIE oppure CNS.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Aprendo l’app IO, in questi giorni può succedere di trovarsi di fronte a un messaggio relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico. Di cosa si tratta? L’avviso che compare è come quello mostrato nell’immagine allegata più avanti nell’articolo.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico nell’app IO?

Non significa che il FSE è ora integrato all’interno dell’applicazione (come avviene invece, ad esempio, per i documenti di IT-Wallet). È più semplicemente un promemoria utile per ricordare che il cittadino può accedere al servizio per consultare referti e prescrizioni, senza doversi recare allo sportello o dal medico di famiglia.

Il messaggio relativo alla disponibilità del Fascicolo Sanitario Elettronico mostrato dall'app IO

Premendo il pulsante “Vai al tuo Fascicolo” si lascia l’app IO e si viene indirizzati al sito del Ministero della Salute, più precisamente alla pagina che permette di selezionare la propria regione. Ognuna, infatti, ha il suo Fascicolo Sanitario Elettronico gestito in modo indipendente. In tutti i casi, l’autenticazione può essere effettuata con SPID, CIE o CNS.

Ricordiamo che il servizio ha accolto di recente novità importanti per quanto riguarda i documenti accessibili, le modalità di caricamento da parte dei medici e la consultazione di quello dei minori da parte dei genitori. È stato poi introdotto il Profilo Sanitario Sintetico, un riassunto delle informazioni essenziali sullo stato di salute del paziente che può tornare utile nelle emergenze.

In quanti utilizzano lo strumento? Purtroppo, solo poco più di un quarto degli italiani, il 26,5% stando alle statistiche ufficiali condivise dal Ministero. La gestione a livello regionale crea inevitabilmente disuguaglianze: si passa dal 51,4% della Toscana all’1,2% della Basilicata.

Di seguito tutti i link diretti per accedere ai FSE di ogni regione, in ordine alfabetico.

Pubblicato il 24 lug 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

IT-Wallet oltre l'app IO, via ai test con le aziende private

IT-Wallet oltre l'app IO, via ai test con le aziende private
Account Google, arriva il login con un video selfie: come funziona

Account Google, arriva il login con un video selfie: come funziona
Google Meet organizza automaticamente registrazioni e trascrizioni

Google Meet organizza automaticamente registrazioni e trascrizioni
Firefox aggiunge il supporto video HDR su Windows, finalmente!

Firefox aggiunge il supporto video HDR su Windows, finalmente!
IT-Wallet oltre l'app IO, via ai test con le aziende private

IT-Wallet oltre l'app IO, via ai test con le aziende private
Account Google, arriva il login con un video selfie: come funziona

Account Google, arriva il login con un video selfie: come funziona
Google Meet organizza automaticamente registrazioni e trascrizioni

Google Meet organizza automaticamente registrazioni e trascrizioni
Firefox aggiunge il supporto video HDR su Windows, finalmente!

Firefox aggiunge il supporto video HDR su Windows, finalmente!
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
24 lug 2026
Link copiato negli appunti