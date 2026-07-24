App IO: c'è un messaggio per il Fascicolo Sanitario Elettronico

Aprendo l’app IO, in questi giorni può succedere di trovarsi di fronte a un messaggio relativo al Fascicolo Sanitario Elettronico. Di cosa si tratta? L’avviso che compare è come quello mostrato nell’immagine allegata più avanti nell’articolo.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico nell’app IO?

Non significa che il FSE è ora integrato all’interno dell’applicazione (come avviene invece, ad esempio, per i documenti di IT-Wallet). È più semplicemente un promemoria utile per ricordare che il cittadino può accedere al servizio per consultare referti e prescrizioni, senza doversi recare allo sportello o dal medico di famiglia.

Premendo il pulsante “Vai al tuo Fascicolo” si lascia l’app IO e si viene indirizzati al sito del Ministero della Salute, più precisamente alla pagina che permette di selezionare la propria regione. Ognuna, infatti, ha il suo Fascicolo Sanitario Elettronico gestito in modo indipendente. In tutti i casi, l’autenticazione può essere effettuata con SPID, CIE o CNS.

Ricordiamo che il servizio ha accolto di recente novità importanti per quanto riguarda i documenti accessibili, le modalità di caricamento da parte dei medici e la consultazione di quello dei minori da parte dei genitori. È stato poi introdotto il Profilo Sanitario Sintetico, un riassunto delle informazioni essenziali sullo stato di salute del paziente che può tornare utile nelle emergenze.

In quanti utilizzano lo strumento? Purtroppo, solo poco più di un quarto degli italiani, il 26,5% stando alle statistiche ufficiali condivise dal Ministero. La gestione a livello regionale crea inevitabilmente disuguaglianze: si passa dal 51,4% della Toscana all’1,2% della Basilicata.

I link diretti per accedere ai FSE delle regioni

Di seguito tutti i link diretti per accedere ai FSE di ogni regione, in ordine alfabetico.