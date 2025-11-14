Nuovo Facebook Marketplace: funzionalità social e AI

Meta ha annunciato un restyling quasi completo di Facebook Marketplace, il servizio utilizzato dagli utenti per la compravendita di prodotti (spesso usati). L’azienda di Menlo Park ha aggiunto raccolte, acquisti collaborativi, funzionalità social e l’immancabile intelligenza artificiale tramite Meta AI. Facebook Marketplace non deve più rispettare il Digital Markets Act in Europa.

Novità di Facebook Marketplace

L’obiettivo di Meta è offrire una nuova esperienza di shopping che permette di trovare più facilmente gli oggetti desiderati. Facebook Marketplace consente ora di creare raccolte (o collezioni), ovvero gruppi di inserzioni che possono essere consigliati agli amici. Gli utenti possono decidere se rendere la raccolta pubblica o privata e condividere aggiornamenti tramite Feed, Messenger, WhatsApp e altri metodi.

Meta ha inoltre avviato i test per gli acquisti collaborativi. Sarà possibile invitare un amico a partecipare alla chat con il venditore, in modo da coordinare il ritiro, negoziare i prezzi e ottenere di risposte alle domande. La funzionalità è utile ad esempio quando i coinquilini devono arredare l’appartamento o quando si vuole tenere aggiornato il proprio partner sui possibili acquisti.

Ci sono anche funzionalità social. Gli utenti possono aggiungere reazioni e commenti agli annunci di Marketplace. Ciò permette di aiutare gli altri nella scelta e vedere suggerimenti personalizzati. Meta ha inoltre migliorato la procedura di checkout con la visualizzazione del costo totale e l’invio di notifiche per la variazione dello stato dell’ordine.

L’ultima novità è l’integrazione di Meta AI (in test). Quando l’utente avvia una chat con il venditore, nella parte inferiore apparirà il pulsante “Domande suggerite“. L’assistente consiglierà le domande da fare al venditore in base alla conversazione e alle informazioni dell’annuncio. Il pulsante verrà inizialmente mostrato per la vendita di automobili. Altri aggiornamenti arriveranno nel 2026.