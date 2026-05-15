OpenAI lancia ChatGPT per la gestione delle finanze personali

OpenAI ha lanciato in versione preview un set di strumenti di finanza personale all’interno di ChatGPT, riservato agli abbonati Pro negli Stati Uniti. Basta collegare i conti correnti e il chatbot aiuterà a capire dove finiscono i soldi, a pianificare il futuro, a rispondere a domande che fino a ieri richiedevano un commercialista o una lunga seduta davanti a un foglio di calcolo.

L’integrazione passa da Plaid, che fa da intermediario tra ChatGPT e i conti dell’utente. Gli istituti supportati sono oltre dodicimila e includono nomi come Schwab, Fidelity, Chase, Robinhood, American Express e Capital One. Una volta collegati gli account, comparirà una dashboard con le performance del portafoglio, le spese ricorrenti, gli abbonamenti attivi e i pagamenti in scadenza.

OpenAI lancia ChatGPT per la finanza personale: come funziona

L’utente ad esempio, può chiedere in linguaggio naturale, mi sembra di aver speso più del solito ultimamente, è successo qualcosa? Oppure: aiutami a sviluppare un piano per essere pronto a comprare casa nella mia zona nei prossimi cinque anni. Domande che richiederebbero ore di lavoro su un Excel, e che il chatbot dovrebbe macinare in pochi secondi, intrecciando movimenti reali, scadenze, abitudini di spesa e obiettivi a lungo termine.

L’eredità di Hiro e il modello GPT-5.5

La novità arriva appena un mese dopo che OpenAI ha acquisito il team dietro Hiro, una startup di finanza personale. Quel know-how è confluito nel nuovo prodotto, anche se la società non ha specificato quanta parte della funzione sia stata costruita interamente dagli ex sviluppatori di Hiro e quanta provenga dall’interno.

Sul piano tecnico, OpenAI rivendica capacità di ragionamento più solide nel nuovo modello GPT-5.5, particolarmente importanti quando si tratta di rispondere a domande finanziarie che richiedono di tenere insieme molti dati eterogenei. L’azienda dice di aver lavorato con esperti di finanza per costruire un benchmark dedicato e migliorare la qualità delle risposte su questo terreno specifico.

Come si attiva

Basta selezionare Get started nella voce Finanze della barra laterale, oppure scrivere @Finances, connect my accounts dentro una conversazione. Il chatbot guida l’utente passo passo nell’agganciare i conti tramite Plaid. OpenAI ha anche fatto sapere che a breve arriverà il supporto a Intuit, il che aprirà la porta ad analisi più sofisticate, come l’impatto fiscale della vendita di un titolo o la probabilità di vedersi approvare una nuova carta di credito.

È possibile anche disattivare il servizio. I dati sincronizzati vengono cancellati da ChatGPT entro trenta giorni dall’interruzione del collegamento. Dalla stessa pagina è anche possibile consultare e cancellare le memorie finanziarie accumulate dal chatbot, una funzione utile per chi non vuole che il proprio profilo economico resti scolpito nella cronologia dell’assistente.

Solo per gli abbonati Pro, e per ora solo dagli Stati Uniti

Gli strumenti sono disponibili su ChatGPT web e su iOS per gli utenti Pro statunitensi. OpenAI ha specificato che vuole raccogliere feedback prima di estendere la novità anche agli abbonati Plus, che costituiscono una fascia di pubblico molto più ampia. Sull’apertura ad altri Paesi non c’è alcuna indicazione precisa, e considerando le complessità normative del settore finanziario in Europa, è ragionevole pensare che l’arrivo dalle nostre parti, ammesso che avvenga, richiederà tempo.