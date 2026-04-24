 OpenAI lancia GPT-5.5: più capace di gestire compiti complessi
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OpenAI lancia GPT-5.5: più capace di gestire compiti complessi

OpenAI rilascia GPT-5.5. Eccelle nel coding, usa meno token in Codex e sa gestire meglio i compiti complessi. È in fase di roll out.
OpenAI lancia GPT-5.5: più capace di gestire compiti complessi
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OpenAI rilascia GPT-5.5. Eccelle nel coding, usa meno token in Codex e sa gestire meglio i compiti complessi. È in fase di roll out.

Un mese dopo GPT-5.4, OpenAI annuncia GPT-5.5, che l’azienda definisce il modello più intelligente e intuitivo mai rilasciato, il prossimo passo verso un nuovo modo di lavorare al computer.

Il ritmo dei rilasci è frenetico, e la distanza tra un modello e il successivo si accorcia. La novità principale: GPT-5.5 gestisce compiti complessi e disordinati senza che dover gestire ogni passaggio. Se si affida un problema confuso con più parti, il modello è in grado di pianificare, usare strumenti, controllare il proprio lavoro, interpretare richieste poco chiare o incomplete, e di continuare da solo.

GPT-5.5, cosa migliora

GPT-5.5 si distingue nella scrittura e nel debug di codice, nella ricerca online, nella creazione di fogli di calcolo e documenti, e nell’esecuzione di queste attività attraverso strumenti diversi. Su Codex, l’ambiente di coding di OpenAI, il modello usa meno token per completare i compiti, perciò è più efficiente e meno costoso da utilizzare. OpenAI dice anche che GPT-5.5 ha il set di salvaguardie più forte fino ad oggi.

Disponibilità

Il roll out è appena iniziato per gli abbonati Plus, Pro, Business e Enterprise di ChatGPT e per Codex. GPT-5.5 Pro, la versione con limiti più alti, arriva per gli utenti Pro, Business e Enterprise.

La competizione con Anthropic

Il rilascio si inserisce in una competizione sempre più accesa tra OpenAI e Anthropic. Recentemente Anthropic ha rilasciato Claude Opus 4.7 e annunciato Mythos Preview, il modello per la cybersicurezza che Sam Altman ha definito “marketing basato sulla paura.” OpenAI ha risposto rapidamente con GPT-5.4-Cyber, il proprio modello addestrato per identificare vulnerabilità informatiche.

Le due aziende competono per dominare il mercato degli strumenti AI per il coding e l’enterprise. OpenAI ha persino tagliato i progetti secondari per concentrarsi sul core business. Ogni rilascio è un passo nella gara per dimostrare agli investitori chi ha il modello migliore, la piattaforma più completa, il fatturato più promettente.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 24 apr 2026

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24 apr 2026
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