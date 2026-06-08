 Trump vuole accelerare l'uso dell'AI per scopi militari
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Trump vuole accelerare l'uso dell'AI per scopi militari

Trump ha pubblicato un memorandum per accelerare l'uso delle tecnologie AI a scopo militare, garantendo il controllo umano sui sistemi di armi autonome.
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Trump ha pubblicato un memorandum per accelerare l'uso delle tecnologie AI a scopo militare, garantendo il controllo umano sui sistemi di armi autonome.
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Dopo aver firmato un ordine esecutivo che prevede un controllo facoltativo dei nuovi modelli AI da parte della NSA (National Security Agency) prima del rilascio pubblico, Donald Trump ha pubblicato un memorandum per accelerare l’uso militare dell’intelligenza artificiale. Il Presidente degli Stati Uniti specifica però che deve esserci sempre la supervisione umana dei sistemi di armi autonome.

Uso dell’AI per la sicurezza nazionale

Il memorandum è indirizzato a diversi Segretari, tra cui quelli di Stato, Guerra (Difesa), Tesoro, Energia e Sicurezza Interna, oltre che ai Direttori di CIA e FBI. Trump scrive che, se usata in modo appropriato, l’intelligenza artificiale può contribuire a proteggere i militari in tempo di pace e sul campo di battaglia, consentire operazioni precise che riducano al minimo i danni ai civili e garantire che gli Stati Uniti continuino a mantenere la superiorità tecnologica rispetto agli avversari.

Trump sottolinea che la precedente amministrazione ha imposto una burocrazia eccessiva che ha ostacolato l’adozione dell’AI e l’uso delle tecnologie più avanzate per scopi militari. Gli Stati Uniti potranno ora accelerare lo sviluppo e l’uso dell’AI per applicazioni di sicurezza nazionale. Verranno utilizzate e personalizzate sia tecnologie proprietarie che open source.

Nel primo caso, i fornitori non potranno disattivare, degradare o modificare i sistemi AI senza l’approvazione federale. Trump promette che le tecnologie AI non verranno usate per limitare la libertà di parola o effettuare la sorveglianza di massa illegale e non autorizzata. Entro 90 giorni, il Segretario della Guerra aggiornerà la direttiva sui sistemi di armi autonome per garantire il rispetto della catena di comando (controllo umano).

Il Dipartimento della Guerra utilizza i modelli Claude di Anthropic per organizzare gli attacchi con missili e droni in Iran. Secondo il Financial Times, la NSA sfrutta Claude Mythos per gli attacchi informatici contro Cina e Iran. Trump ha recentemente ipotizzato una partecipazione azionaria del governo nelle principali aziende AI.

Fonte: Reuters

Pubblicato il 8 giu 2026

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