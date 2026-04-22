Sam Altman accusa Anthropic: usa la paura per vendere Mythos

Abbiamo costruito una bomba, stiamo per sganciarvela sulla testa. Vi vendiamo un bunker per 100 milioni di dollari. È la sintesi che Sam Altman fa della strategia di Anthropic intorno a Mythos, il modello AI per la cybersicurezza che Anthropic ha rilasciato a un gruppo ristretto di clienti enterprise, dichiarandolo troppo potente per essere reso pubblico per timore che i criminali informatici lo usino come arma.

Altman, durante un’apparizione sul podcast Core Memory, ha definito questa retorica “marketing basato sulla paura“, un modo, secondo lui, per legittimare il controllo dell’AI da parte di una ristretta élite.

L’accusa di Altman

Secondo Altman, Anthropic sta usando la narrazione del rischio per posizionare Mythos come un prodotto esclusivo e premium, troppo pericoloso per il pubblico, disponibile solo per chi può permettersi il prezzo enterprise. La paura diventa l’argomento di vendita: il modello è così potente che potrebbe essere usato per attacchi informatici, quindi solo le aziende serie (e ricche) possono averlo. I critici di Anthropic hanno detto che la retorica è esagerata. Altman va oltre, non è solo esagerata, è strategica.

Da che pulpito arriva la predica…

Il problema dell’accusa di Altman è che il marketing basato sulla paura non è stato inventato da Anthropic. È una strategia che l’intero settore AI ha usato per anni, incluso OpenAI e incluso Altman stesso.

La retorica sulla fine del mondo causata dall’AI non viene solo da attivisti catastrofisti. Viene anche dalle persone che vendono questa tecnologia. Altman stesso ha parlato ripetutamente dei rischi esistenziali dell’AI, ha co-firmato lettere sulla minaccia dell’estinzione umana, ha testimoniato al Congresso sulla necessità di regolamentazione. Quando conviene, l’AI è pericolosissima. Quando il concorrente fa lo stesso discorso, allora è “marketing basato sulla paura.”

La rivalità tra OpenAI e Anthropic

La rivalità tra le due aziende si fa sempre più accesa. Anthropic ha vinto un’ingiunzione contro l’amministrazione Trump per un contratto al Pentagono. OpenAI ha annunciato che avrebbe assorbito la rivale se fosse crollata. Claude e ChatGPT oramai competono su ogni funzionalità. E non è finita qui…