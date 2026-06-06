 OpenAI: Lockdown Mode contro il prompt injection
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

OpenAI: Lockdown Mode contro il prompt injection

OpenAI ha comunicato che la funzionalità Lockdown Mode (utile per ridurre il rischio di attacchi di prompt injection) è ora disponibile per tutti.
OpenAI: Lockdown Mode contro il prompt injection
Sicurezza Business AI
OpenAI ha comunicato che la funzionalità Lockdown Mode (utile per ridurre il rischio di attacchi di prompt injection) è ora disponibile per tutti.
OpenAI
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Dopo aver migliorato la memoria di ChatGPT, OpenAI ha annunciato una nuova protezione contro gli attacchi di prompt injection. Lockdown Mode limita l’accesso a web e fonti esterne per ridurre il rischio di esfiltrazione dei dati. La funzionalità, introdotta a febbraio, è ora disponibile per tutti gli utenti.

Come funziona il Lockdown Mode

Un attacco di prompt injection permette ai cybercriminali di ingannare i chatbot che accedono a siti e servizi esterni. I cybercriminali possono ad esempio nascondere istruzioni nelle pagine web che vengono eseguite dal chatbot. Il Lockdown Mode limita il connessioni di rete in uscita che potrebbero essere utilizzate per inviare i dati degli utenti ai cybercriminali.

OpenAI sottolinea che la funzionalità non annulla completamente il rischio, in quanto l’attacco di prompt injection potrebbe derivare dai contenuti web privati (cached) e dai file caricati. È inoltre una protezione supplementare per determinate categorie di utenti che gestiscono dati sensibili. La funzionalità può essere attivata nelle impostazioni avanzate di sicurezza.

ChatGPT Lockdown Mode

Quando il Lockdown Mode è attivo, ci sono queste limitazioni:

  • Navigazione web in tempo reale: la navigazione web è limitata all’accesso ai soli contenuti memorizzati nella cache. I risultati di ricerca potrebbero essere limitati, non disponibili o non aggiornati
  • Supporto immagini: ChatGPT potrebbe non visualizzare immagini nelle risposte standard o non recuperare immagini dal web. Gli utenti possono comunque caricare file immagine e la generazione di immagini rimane disponibile laddove prevista
  • Deep research: disabilitata
  • Modalità agente: disabilitata
  • Canvas: gli utenti non possono approvare il codice generato da Canvas per accedere alla rete
  • Download di file: ChatGPT non può scaricare file per l’analisi dei dati (può comunque operare sui file caricati manualmente)

Lockdown Mode non influisce su memoria, upload dei file, condivisione delle conversazioni e accesso di rete in Codex. OpenAI ha inoltre elencato una serie di azioni che non dovrebbero essere eseguite e altre che dovrebbero essere eseguite con attenzione.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 6 giu 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

NSA usa Claude Mythos per attacchi informatici

NSA usa Claude Mythos per attacchi informatici
Come usare l'AI per scoprire musica nuova ogni giorno

Come usare l'AI per scoprire musica nuova ogni giorno
Hacker russi usano ChatGPT e Gemini per colpire l'Ucraina

Hacker russi usano ChatGPT e Gemini per colpire l'Ucraina
Riconoscimento facciale per smart glass nell'app Meta AI

Riconoscimento facciale per smart glass nell'app Meta AI
NSA usa Claude Mythos per attacchi informatici

NSA usa Claude Mythos per attacchi informatici
Come usare l'AI per scoprire musica nuova ogni giorno

Come usare l'AI per scoprire musica nuova ogni giorno
Hacker russi usano ChatGPT e Gemini per colpire l'Ucraina

Hacker russi usano ChatGPT e Gemini per colpire l'Ucraina
Riconoscimento facciale per smart glass nell'app Meta AI

Riconoscimento facciale per smart glass nell'app Meta AI
Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 giu 2026
Link copiato negli appunti