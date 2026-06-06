 WWCD 2026: novità di Apple per iOS 27 e Siri
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WWCD 2026: novità di Apple per iOS 27 e Siri

Queste sono le principali novità attese per iOS 27 e Siri che Apple annuncerà durante il keynote di apertura della WWDC 2026 in programma l'8 giugno.
WWCD 2026: novità di Apple per iOS 27 e Siri
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Queste sono le principali novità attese per iOS 27 e Siri che Apple annuncerà durante il keynote di apertura della WWDC 2026 in programma l'8 giugno.
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Lunedì 8 giugno inizierà la WWDC 2026 di Apple. Durante il keynote di apertura verranno annunciate molte novità, la maggioranza delle quali riguarderanno iOS 27 e Siri. Con due anni di ritardo debutterà finalmente la versione 2.0 dell’assistente digitale. Il sistema operativo arriverà sui vecchi e nuovi iPhone in autunno. Mark Gurman (giornalista di Bloomberg) ha pubblicato l’elenco delle novità attese.

Nuova Siri con Google Gemini

Come è noto, Siri 2.0 sfrutterà un modello Gemini di Google. L’assistente permetterà finalmente di eseguire le azioni mostrate durante la WWDC 2024 e rimaste “sulla carta” per due anni. Fornirà risposte più pertinenti usando dati personali e app installate. Potrà anche “vedere” il contenuto dello schermo.

Apple ha aggiornato profondamente l’interfaccia di Siri. Quando invocata tramite comando vocale o pulsante di accensione “uscirà” dalla Dynamic Island. Sarà accessibile anche tramite “Search or Ask” (swipe verso il basso dal centro della parte superiore). Un altro swipe aprirà l’app Siri con interfaccia simile a quella dei chatbot concorrenti.

Apple ha sviluppato anche un motore di ricerca interno, quindi Siri può rispondere alle query senza girare la richiesta a ChatGPT o Google. Altre funzionalità sono “Ask to Siri” (invio di contenuti a Siri per analisi e risposte) e “Write with Siri” (assistenza per la scrittura). La nuova versione è ancora indicata come beta o preview, quindi è probabile un rilascio graduale.

Apple mostrerà inoltre novità per Visual Intelligence (sarà accessibile dall’app Fotocamera), app Foto, Safari, Genmoji, Image Playground e Shortcuts. Siri 2.0 e molte funzionalità AI saranno disponibili anche in iPadOS 27 e macOS 27. Verranno ovviamente annunciate le versioni 27 di watchOS, tvOS e visionOS. La diretta live dell’evento inizierà alle ore 19:00 italiane.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 6 giu 2026

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Luca Colantuoni
Pubblicato il
6 giu 2026
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