Google userà le GPU NVIDIA di SpaceX per Gemini Enterprise

Grok ha meno utenti e non offre prestazioni paragonabili a quelle di Gemini, ChatGPT e Claude, quindi SpaceX ha trovato un’alternativa per incrementare i profitti in vista della quotazione in Borsa. L’azienda di Elon Musk ha sottoscritto un accordo con Google per l’accesso alle GPU NVIDIA installate nei suoi data center.

920 milioni di dollari al mese

All’inizio di maggio, Anthropic ha sottoscritto un accordo per l’uso del data center Colossus 1 di SpaceX. In base al documento inviato alla SEC (Securities and Exchange Commission) degli Stati Uniti, l’azienda guidata da Dario Amodei pagherà 1,25 miliardi di dollari al mese fino a maggio 2029 per avere 300 MW di potenza di calcolo.

Un simile accordo è stato firmato da Google. Come specificato nel documento inviato alla SEC, l’azienda di Mountain View verserà nelle casse di SpaceX 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno 2029 per sfruttare la potenza di circa 110.000 GPU NVIDIA.

Se non avrà accesso alle GPU entro settembre 2026, Google potrà annullare l’accordo. In ogni caso, l’accordo può essere terminato dal 1 gennaio 2027 da entrambe le parti con un preavviso di 90 giorni. SpaceX non specifica il data center che userà Google. Colossus 1 è interamente riservato ad Anthropic, mentre Colossus 2 viene utilizzato per Grok. Probabilmente è prevista l’aggiunta di altre GPU a Colossus 1.

Un portavoce di Google ha dichiarato che l’accordo consentirà di soddisfare l’inatteso aumento della domanda per la sua piattaforma agentica:

Google Cloud e SpaceX sono partner di lunga data. Questo è un accordo a breve termine, ma tempestivo, per garantire la disponibilità di capacità di transito necessaria a soddisfare la crescente domanda dei clienti per la nostra piattaforma di agenti, Gemini Enterprise, che è stata superiore alle nostre aspettative.

Google è uno degli investitori di SpaceX. Al termine dell’IPO (prevista il 12 giugno), la quota dell’azienda di Mountain View dovrebbe valere oltre 100 miliardi di dollari.