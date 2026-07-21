Violazione di copyright: Anthropic pagherà 1,5 miliardi

La giudice Araceli Martinez-Olguin ha approvato l’accordo extragiudiziale sottoscritto a fine agosto 2025 tra Anthropic e tre autori (Andrea Bartz, Charles Graeber e Kirk Wallace Johnson). L’azienda californiana pagherà un risarcimento di 1,5 miliardi di dollari ai partecipanti della class action. Alcuni autori hanno però deciso di proseguire l’azione legale.

Una media di 3.000 dollari per circa 500.000 copie pirata

I tre autori avevano denunciato Anthropic a fine agosto 2024. Il giudice William Alsup aveva dato ragione all’azienda californiana, in quanto è possibile utilizzare libri regolarmente acquistati per l’addestramento dei modelli AI secondo la dottrina del “fair use”. Lo stesso giudice ha successivamente approvato lo status di class action perché Anthropic ha utilizzato anche copie digitali pirata scaricate da note “biblioteche” online, tra cui LibGen e PiLiMi.

Anthropic ha evitato il processo (che doveva iniziare a dicembre 2025) con l’accordo extragiudiziale sottoscritto a fine agosto 2025 e accettato di pagare 1,5 miliardi di dollari come risarcimento. L’accordo era stato respinto dal giudice Alsup, in quanto mancavano alcuni documenti, tra cui l’elenco degli autori e dei libri.

Dopo la consegna di tali documenti, lo stesso giudice ha approvato preliminarmente l’accordo a fine settembre 2025. Nel frattempo, il caso è passato alla giudice Araceli Martinez-Olguin (Alsup è andato in pensione) che, ieri sera, ha approvato l’accordo in via definitiva.

Festeggia ovviamente lo studio legale che rappresenta i tre autori:

Siamo lieti della sentenza del tribunale che ha concesso l’approvazione definitiva a questo storico accordo. Si tratta del più grande risarcimento per violazione del copyright mai ottenuto.

L’avvocato di Anthropic ha dichiarato:

Abbiamo raggiunto questo accordo nel 2025, dopo la storica sentenza del tribunale che ha stabilito che l’addestramento dell’AI sui libri costituisce un uso lecito ai sensi della legge sul diritto d’autore, legge che rimane in vigore ancora oggi. Siamo lieti che oltre il 91% degli autori e degli editori coinvolti nell’accordo abbia richiesto la propria quota di pagamento e non vediamo l’ora di chiudere questa vicenda.

L’azienda californiana ha già versato 300 milioni di dollari. Entro la settimana pagherà altri 300 milioni di dollari. I restanti 900 milioni di dollari verranno pagati entro settembre 2026 e settembre 2027.

In media sono circa 3.000 dollari per quasi 500.000 copie pirata dei libri. Ai tre autori che hanno avviato la class action spettano 15.000 dollari. Alla somma si devono aggiungere la parcella agli avvocati (oltre 101 milioni di dollari) e le spese legali (oltre 20 milioni di dollari).

Alcuni autori e editori hanno deciso di proseguire l’azione legale (ancora in corso). Ovviamente, altri giudici potrebbero decidere diversamente, in quanto non sono state emesse sentenze al termine dei tre gradi di giudizio.